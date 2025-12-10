Українка Поліна обрала для переїзду сонячну Іспанію, адже бачить у ній чимало переваг, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Чому українка обрала для переїзду до Іспанії?

Перше, що стало плюсом на користь Іспанії для блогерки – це ставлення місцевих людей до іноземців. Місцеві здебільшого не зважають на людей, що приїздять до Іспанії – і, на думку дівчини, це краще, ніж неприйняття чи засудження.

Раніше українка жила у Німеччині, і там їй неодноразово доводилося чути, що вона "відбирає роботу" та "живе на чужі податки".

Українка пояснила причини переїзду до Іспанії: дивіться відео

Окрім того, Іспанія – це набагато дешевша країна від Німеччини. І продукти, і кафе, і ресторани тут обійдуться не так дорого. Інша істотна перевага країни – це теплий, м'який клімат. У Німеччині дівчині доводилося жити у такому регіоні, де часто дощило, а також було то надто холодно, то дуже спекотно.

Від спеки нічим не врятуватися, а в Іспанії є кондиціонер та море,

– поділилася українка.

У Іспанії набагато легше вести самозайнятість, адже країна останніми роками створює досить привабливі умови для фрілансу. Тим часом у Німеччині, на думку українки, працювати невигідно, і простіше просто залишатися на соціальній допомозі.

Іспанська ж мова видається українці набагато простішою за німецьку – окрім того, вона досить поширена у світі. І останній плюс країни – це те, що вона дуже гарна і має все: і море, і ліси, і гори – а це значить, що можна подорожувати, навіть не покидаючи країну.

