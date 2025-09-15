Тисячі рейсів по всій Європі – від Італії до Франції – зазнають значних затримок і скасувань в різних аеропортах. Де і коли ці страйки відбудуться найближчими місяцями розповідає 24 Канал з посиланням на TimeOut.

Які страйки очікуються в Італії?

Законодавча заборона на проведення страйків в Італії, яка діяла з кінця липня до початку вересня, закінчується, що спонукає профспілки робітників відновити свої протести, пише Euronews. Загалом на вересень заплановано 20 страйків, а найбільш значні акції заплановані на 14, 15 та 26 вересня.

15 вересня працівники Trenitalia Intercity та IC в Калабрії проводять страйк з 9:00 до 17:00, в той час, як місцеві страйки в Ла-Спеції, Умбрії та провінції Піза можуть спричинити додаткові перебої в роботі транспорту.

До 26 вересня очікуються численні страйки в авіакомпаніях по всій країні, які вплинуть на вантажників, наземний персонал та екіпажі авіакомпанії Volotea Airlines.

В яких ще країнах будуть страйки в аеропортах?

Безліч авіапрацівників по всій Європі оголосили про наміри розпочати страйки, які призведуть до затримок та скасування тисяч рейсів. Мандрівникам варто стежити за інформацією та датами протестів на найближчі місяці.

Португалія

Португальський наземний персонал втягнутий у трудову суперечку зі своїм роботодавцем, авіакомпанією Menzies Aviation. Працівники, які відповідають за обробку багажу, реєстрацію пасажирів та різні послуги аеропорту, виступають за підвищення заробітної плати, компенсацію за нічні зміни та дотримання раніше укладених трудових угод.

Після місячного страйку в серпні члени SIMA оголосили, що будуть періодично страйкувати до кінця 2025 року або до вирішення конфлікту.

Наступний період страйків триватиме з 19 по 22 та з 26 по 28 вересня .

персонал виходитиме на роботу у такі дати: 3 – 6 жовтня, 10 – 13, 17 – 20, 24 – 27. У листопаді теж заплановані страйки на 7 – 10 листопада.

Очікуються перебої в роботі кількох найбільших аеропортів країни, зокрема Лісабон, Порту, Фару, Мадейру та Азорські острови.



Страйки в аеропортах ЄС у вересні / Фото Unsplash

Франція

У вересні авіадиспетчери Франції мають намір провести страйк після невдалих переговорів щодо заробітної плати між їхньою профспілкою SNCTA та Управлінням цивільної авіації (DGAC).

Запланований страйк триватиме з 18 по 19 вересня і, як очікується, спричинить значні перебої в авіаперевезеннях, впливаючи не лише на рейси, що прибувають або відправляються з Франції, але й на ті, що проходять транзитом через французький повітряний простір.

Іспанія

Аеропорти по всій Іспанії теж готуються до перебоїв у роботі, оскільки компанія Azul Handling, яка входить до групи Ryanair, загрожує страйками через ймовірні порушення трудових прав. Заплановані страйки відбуватимуться щосереди, п'ятниці, суботи та неділі з 5:00 до 9:00 ранку і триватимуть до кінця 2025 року.

Страйки торкнуться наступних аеропортів: Аліканте, Барселона, Жирона, Ібіца, Лансароте, Мадрид, Малага, Пальма-де-Майорка, Сантьяго-де-Компостела, Севілья, Південний Тенерифе та Валенсія.

