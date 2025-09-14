Однак хоча, на перший погляд, ілюмінатор може здатися найпривабливішим варіантом для спокійної подорожі, насправді може призвести і до дискомфорту під час польоту, каже Дон Морвуд з Cheap Deals Away. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Яке місце не варто обирати в літаку?

Якщо проаналізувати розташування крісел у салоні літака, то місце біля вікна, розташоване в останньому ряду літака, здається привабливим вибором через мальовничі краєвиди, що відкриваються з нього. Однак, це місце має суттєві недоліки.

Перш за все, це безперервний пішохідний рух поблизу. Пасажири часто стоять у черзі до вбиральні, що поруч з цим місцем, а бортпровідники пересуваються проходом за допомогою візків. Ще мандрівники часто витягують ноги в прохід. Рух ніколи не припиняється.

Люди часто думають, що місце біля вікна в останньому ряду буде спокійним, але насправді – це рецепт жахливого польоту,

– заявляє Дон.

Ще більше посилює дискомфорт те, що ці крісла не можуть відкидатися через бар'єр, розташований безпосередньо за ними. Пасажири змушені перебувати майже у вертикальному положенні протягом усього польоту.



Чому не варто сідати в останній ряд біля вікна в літаку / Фото Unsplash

Ба більше, постійний шум з камбуза і різке освітлення ускладнюють спроби розслабитися. Кухонна зона залишається яскраво освітленою протягом усього польоту, оскільки члени екіпажу готують їжу і підтримують чистоту. Навіть найефективніші маски для не врятують.

Також саме в цьому місці найвищий рівень шуму: гудіння обладнання, розмови екіпажу під час перерв і часте змивання води в туалетах.

Крім того, безпосередня близькість до туалетів створює ще одну незручність – пасажири часто страждають від неприємних запахів, особливо на довгих рейсах, коли відвідування туалетів збільшується.

Яких неписаних правил мають дотримуватися пасажири?