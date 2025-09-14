Однако хотя, на первый взгляд, иллюминатор может показаться самым привлекательным вариантом для спокойного путешествия, на самом деле может привести и к дискомфорту во время полета, говорит Дон Морвуд с Cheap Deals Away. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Какое место не стоит выбирать в самолете?

Если проанализировать расположение кресел в салоне самолета, то место у окна, расположено в последнем ряду самолета, кажется привлекательным выбором из-за живописных пейзажей, открывающихся из него. Однако, это место имеет существенные недостатки.

Прежде всего, это непрерывное пешеходное движение поблизости. Пассажиры часто стоят в очереди в туалет, что рядом с этим местом, а бортпроводники передвигаются проходом с помощью колясок. Еще путешественники часто вытягивают ноги в проход. Движение никогда не прекращается.

Люди часто думают, что место у окна в последнем ряду будет спокойным, но на самом деле – это рецепт ужасного полета,

– заявляет Дон.

Еще больше усугубляет дискомфорт то, что эти кресла не могут откидываться из-за барьера, расположенного непосредственно за ними. Пассажиры вынуждены находиться почти в вертикальном положении на протяжении всего полета.



Более того, постоянный шум с камбуза и резкое освещение затрудняют попытки расслабиться. Кухонная зона остается ярко освещенной в течение всего полета, поскольку члены экипажа готовят пищу и поддерживают чистоту. Даже самые эффективные маски для не спасут.

Также именно в этом месте самый высокий уровень шума: гудение оборудования, разговоры экипажа во время перерывов и частое смывание воды в туалетах.

Кроме того, непосредственная близость к туалетам создает еще одно неудобство – пассажиры часто страдают от неприятных запахов, особенно на длинных рейсах, когда посещение туалетов увеличивается.

Каких неписаных правил должны придерживаться пассажиры?