Страна постепенно открывает воздушное пространство, а тысячи туристов смогут вернуться домой. Об этом сообщает CNN.
Что известно о компенсации туристам от ОАЭ?
Объединенные Арабские Эмираты решили взять на себя расходы на питание и проживание туристов, которые оказались в стране из-за отмены авиарейсов на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Департамент культуры и туризма обратился к отелям с просьбой продолжить размещение гостей, которые не могут выехать "по причинам, не зависящим от них", пообещав компенсировать расходы.
Отмена рейсов коснулась более 20 тысяч путешественников после закрытия или ограничения работы ключевых аэропортов, в частности в Дубае и Абу-Даби. В сети появились видео с длинными очередями и скоплением пассажиров из-за перебоев в работе авиакомпаний.
По состоянию на утро 2 марта из аэропорта в Абу-Даби вылетел первый самолет. Первый самолет, который взлетел из ОАЭ после закрытия неба – это грузовой борт авиакомпании Etihad Airways. Он направляется в Гонконг. В аэропорту города открыли регистрацию на некоторые рейсы, а туристов начинают забирать из отелей.
Что известно об атаках на ОАЭ?
Утром 1 марта Иран атаковал аэропорт в Дубае, что привело к ранениям четырех работников и приостановке всех рейсов. Обломки от иранских воздушных целей вызвали пожар в порту Джебель-Али, главном морском терминале города.
Дубай пострадал от иранских атак, в результате которых были повреждены отель Fairmont The Palm и Бурдж-аль-Араб, а также остановлена работа аэропортов Dubai International и Al Maktoum. Местные власти призвали жителей спуститься в подземные хранилища, пляжи закрыты, фитнес-центры, магазины и рестораны также временно не работают.
В порту Абу-Даби упала ракета вблизи круизного лайнера Mein Schiff 4, после чего пассажиров собрали внутри судна. Из-за обострения ситуации в регионе круизные суда остаются пришвартованными, а компании обещают возврат средств или перенос путешествий.