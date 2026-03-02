Країна поступово відкриває повітряний простір, а тисячі туристів зможуть вернутися додому. Про це повідомляє CNN.
Дивіться також Нема сирен, багато вибухів і суперечливої інформації: що пишуть українці про обстріли Дубая
Що відомо про компенсацію туристам від ОАЕ?
Об'єднані Арабські Емірати вирішили взяти на себе витрати на харчування та проживання туристів, які опинилися в країні через скасування авіарейсів на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Департамент культури та туризму звернувся до готелів із проханням продовжити розміщення гостей, які не можуть виїхати "з причин, що не залежать від них", пообіцявши компенсувати витрати.
Скасування рейсів торкнулося понад 20 тисяч мандрівників після закриття або обмеження роботи ключових аеропортів, зокрема в Дубаї та Абу-Дабі. У мережі з'явилися відео з довгими чергами та скупченням пасажирів через перебої в роботі авіакомпаній.
Станом на ранок 2 березня з аеропорту в Абу-Дабі вилетів перший літак. Перший літак, який злетів з ОАЕ після закриття неба – це вантажний борт авіакомпанії Etihad Airways. Він прямує до Гонконгу. В аеропорту міста відкрили реєстрацію на деякі рейси, а туристів починають забирати з готелів.
Що відомо про атаки на ОАЕ?
Уранці 1 березня Іран атакував аеропорт у Дубаї, що призвело до поранень чотирьох працівників та призупинення всіх рейсів. Уламки від іранських повітряних цілей спричинили пожежу в порту Джебель-Алі, головному морському терміналі міста.
Дубай постраждав від іранських атак, унаслідок яких було пошкоджено готель Fairmont The Palm і Бурдж-аль-Араб, а також зупинено роботу аеропортів Dubai International та Al Maktoum. Місцева влада закликала жителів спуститися в підземні сховища, пляжі закриті, фітнес-центри, магазини та ресторани також тимчасово не працюють.
У порту Абу-Дабі впала ракета поблизу круїзного лайнера Mein Schiff 4, після чого пасажирів зібрали всередині судна. Через загострення ситуації в регіоні круїзні судна залишаються пришвартованими, а компанії обіцяють повернення коштів або перенесення подорожей.