Як зараз живе найбагатше місто Близького Сходу та що відбувається на вулицях Дубаю – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Яка зараз ситуація в Дубаї?

Під ударом у Дубаї опинився розкішний готель Fairmont The Palm на штучному острові Palm Jumeirah – унаслідок обстрілу на верхніх поверхах спалахнула масштабна пожежа, четверо людей зазнали поранень.

Також під атаку потрапив легендарний Бурдж-аль-Араб ("Парус"): після влучання безпілотника зайнялася частина фасаду з першого по шостий поверх.

Крім того, було фактично зупинено роботу ключових авіахабів: аеропорти Dubai International та Al Maktoum закрили на невизначений час після влучання дрона в один із терміналів. Як наслідок, тисячі пасажирів залишились заблокованими й не можуть вилетіти з країни.

Варто зазначити, що аеропорт Дубаю є одним з найзавантаженіших у світі та служить базою для Emirates, провідної міжнародної авіакомпанії.

Дубай під атакою: дивіться відео

В ніч на 1 березня атаки продовжилися: близько 09:00 за місцевим часом у Дубаї прогриміли нові вибухи. Пізніше стало відомо, що під іранською атакою знову опинився район місцевого аеропорту.

Місцеві жителі повідомляють, що після обстрілів пляжі в Дубаї закриті, а туристам заборонено відвідувати море в районі Palm Jumeirah та інших прибережних районах. На дорогах майже немає автомобілів, а на вулицях – значно менше людей, ніж зазвичай.

Дубай перетворюється на "місто-привид": дивіться відео

Під час атак місцева влада наказала мешканцям негайно спустилися до підземних паркінгів і підвалів – це єдині приміщення з достатнім перекриттям, яке може захистити від уламків. Тим часом фітнес-центри, магазини та ресторани повідомили про тимчасове закриття.

Як зараз виглядає Дубай: дивіться відео

З чого все почалося?