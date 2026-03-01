Як зараз живе найбагатше місто Близького Сходу та що відбувається на вулицях Дубаю – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Яка зараз ситуація в Дубаї?
Під ударом у Дубаї опинився розкішний готель Fairmont The Palm на штучному острові Palm Jumeirah – унаслідок обстрілу на верхніх поверхах спалахнула масштабна пожежа, четверо людей зазнали поранень.
Також під атаку потрапив легендарний Бурдж-аль-Араб ("Парус"): після влучання безпілотника зайнялася частина фасаду з першого по шостий поверх.
Крім того, було фактично зупинено роботу ключових авіахабів: аеропорти Dubai International та Al Maktoum закрили на невизначений час після влучання дрона в один із терміналів. Як наслідок, тисячі пасажирів залишились заблокованими й не можуть вилетіти з країни.
Варто зазначити, що аеропорт Дубаю є одним з найзавантаженіших у світі та служить базою для Emirates, провідної міжнародної авіакомпанії.
Дубай під атакою: дивіться відео
В ніч на 1 березня атаки продовжилися: близько 09:00 за місцевим часом у Дубаї прогриміли нові вибухи. Пізніше стало відомо, що під іранською атакою знову опинився район місцевого аеропорту.
Місцеві жителі повідомляють, що після обстрілів пляжі в Дубаї закриті, а туристам заборонено відвідувати море в районі Palm Jumeirah та інших прибережних районах. На дорогах майже немає автомобілів, а на вулицях – значно менше людей, ніж зазвичай.
Дубай перетворюється на "місто-привид": дивіться відео
Під час атак місцева влада наказала мешканцям негайно спустилися до підземних паркінгів і підвалів – це єдині приміщення з достатнім перекриттям, яке може захистити від уламків. Тим часом фітнес-центри, магазини та ресторани повідомили про тимчасове закриття.
Як зараз виглядає Дубай: дивіться відео
З чого все почалося?
Зранку 28 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабні бойові дії в Ірані, щоб усунути загрози з боку іранського режиму.
Іран почав удари у відповідь: вибухи пролунали в Ізраїлі, Катарі, Бахрейні, а також Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там розташовані американські військові бази.