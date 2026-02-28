Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Артем Бронжуков, додавши, що деякі ЗМІ повідомляють, що верховний аятола Алі Хаменеї ліквідований, однак це не означає, що іранський режим розвалиться, адже КВІР – структурований та розгалужений, тож йому знайдуть заміну.

Політолог не прогнозує нині розпаду Ірану чи початку там громадянської війни. Він також не впевнений, що зможуть посилитися серед іранців протести, які були нещодавно. Бронжуков зауважив, що ситуація з іранським режимом не дорівнює тій, яка була у Венесуелі. З його слів, ця держава попри величезну кількість економічних та політичних проблем все одно виглядає сильнішою, ніж братній для неї режим Мадуро.

Іран дав відповідь на дії США та Ізраїлю, спрямувавши ракети по американських базах в ОАЕ та Бахрейні, а також в бік Ізраїлю. Географія ударів розширилась, якщо порівнювати з минулою військовою операцією. На думку політолога, у Тегерана наразі небагато варіантів, як відповісти.

"Ресурсів не вистачає. Обстріл здійснювався старими балістичними ракетами, навіть не змогли завдати масованого удару "Шахедами". Говорячи про іранських союзників, доволі складно оцінювати перспективи їхньої допомоги, тому що самих цих партнерів – небагато. Зокрема, Росія. Можливостей і ресурсів у путінського режиму підтримувати своїх друзів на Близькому Сході немає", – переконаний Бронжуков.

Це з його слів, було видно ще під час падіння режиму Асада в Сирії, а також на прикладі Венесуели, Центральної Азії, Південного Кавказу, де Путін відчутно втрачає свій вплив і нічого вдіяти з цим не може. Водночас є Китай, але він минулого разу промовчав.

Як зазначив політолог, слід розуміти, що Іран – один з головних експортерів нафти до Китаю. Тому, на його думку, можна було б очікувати від нього політичний сигнал, але поки що від Пекіну його немає. Він прогнозує, що з заявою про засудження дій США може вийти очільник китайського МЗС Ван Ї.

Не думаю, що Китай буде готовий серйозним чином долучатися, аби допомогти Ірану. А щодо військового потенціалу цієї держави, то наразі він в доволі обмеженому стані. Тому я б не очікував, що рівень ескалації з боку Ірану міг би вирости до такого рівня, щоб завдати значної шкоди в регіоні США чи їхнім союзникам,

– вважає Бронжуков.

Політолог припустив, що Тегеран ухвалить рішення йти домовлятися, бо ресурсів відбивати атаки в нього немає. Він підкреслив, що без наземної операції з боку Сполучених Штатів та їх партнерів сподіватися на швидке падіння іранського режиму не варто.

Операція США в Ірані: які сценарії можуть втілитися?

Поки що, зі слів політолога, атака по Ірану не принесла США жодного результату. Він зауважив, що можна говорити про декілька сценаріїв розвитку подій.

Перший – після обстрілів Сполучені Штати досягнуть своєї мети, міжнародні акції Трампа виростуть. Другий сценарій – проведення наземної операції: чи це буде кампанія як за часів першої Іракської війни чи другої. Він нагадав, що перша виявилась успішною і призвела до досягнення цілей американців, а друга втягнула США у величезні економічні та політичні проблеми.

Тому наразі сказати, чи був це успішний крок з боку американської адміністрації – доволі складно. Як і в будь-яких глобальних подіях є верхня частина айсберга. На поверхні можна оцінити, що хтось більше боятиметься Трампа, але є величезна підводна частина, яка може бути не надто привабливою,

– пояснив Бронжуков.

