Про це пише The Times.

Дивіться також Доля невідома: Верховного лідера Ірану Хаменеї могли вбити, – ЗМІ

Чи можуть США повалити режим в Ірані?

Автори матеріалу звертають увагу: якщо для іранського керівництва питання стоїть уже не про поступки в ядерній чи ракетній сфері, а про власне виживання, то Тереган буде ескалувати ситуацію до максимуму.

Серед потенційних кроків Ірану видання називає спробу блокування Ормузької протоки – стратегічного маршруту для значної частини світових поставок нафти, удари по Ізраїлю та союзниках США, а також атаки на американські об’єкти в регіоні.

Окреме питання – ресурси. Кампанія може затягнутися на тижні, і в Пентагоні, за даними витоків, уже є занепокоєння щодо запасів озброєння. Якщо бойові дії триватимуть понад десять днів, частина ракетного арсеналу США може почати вичерпуватися. Зокрема, під час попередніх обмінів ударами у 2024 – 2025 роках було використано до третини запасів ракет-перехоплювачів SM-3 та наземних Talon.

Найближчим часом Іран, імовірно, активізує ракетні атаки по Ізраїлю та американських базах на Близькому Сході. Причому об’єкти в країнах Перської затоки розташовані значно ближче до Ірану, ніж ізраїльська територія, що дозволяє використовувати ракети малої дальності, які раніше не були основною ціллю ізраїльських ударів у червні минулого року. Це може серйозно ускладнити оборону для США і викликати додаткову тривогу серед регіональних партнерів.

Якщо іранським силам вдасться завдати болючих ударів по ключових цілях, це може підняти моральний дух прихильників режиму і посилити їхню готовність до тривалого протистояння.

The Times окреслює два базові сценарії. Перший – Тегеран обирає боротьбу до кінця. У такому разі Трампу доведеться вирішувати, чи варто йти на подальшу ескалацію, зокрема бити по нафтовій інфраструктурі. Прихильники верховного лідера Алі Хаменеї розраховують, що під зовнішнім тиском суспільство згуртується навколо влади.

Другий варіант – внутрішні протести. Але навіть у разі вуличної активності, у США немає значних сил "на землі", щоб допомогти повстанню іранської опозиції. До того ж режим усе ще може спиратися на мільйони симпатиків.

Будь-яка спроба Трампа в найближчі тижні покласти край цій ситуації через те, що вона стала занадто заплутаною або Пентагон стурбований невизначеним терміном кампанії, може в кінцевому підсумку призвести до зміцнення тієї самої системи, яку президент (США, – 24 Канал) хотів би знищити,

– зазначає The Times.

Що відбувається в Ірані?