Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Артем Бронжуков, добавив, что некоторые СМИ сообщают, что верховный аятолла Али Хаменеи ликвидирован, однако это не означает, что иранский режим развалится, ведь КСИР – структурирован и разветвлен, поэтому ему найдут замену.

Политолог не прогнозирует сейчас распада Ирана или начала там гражданской войны. Он также не уверен, что смогут усилиться среди иранцев протесты, которые были недавно. Бронжуков отметил, что ситуация с иранским режимом не равна той, которая была в Венесуэле. По его словам, это государство несмотря на огромное количество экономических и политических проблем все равно выглядит сильнее, чем братский для нее режим Мадуро.

Иран дал ответ на действия США и Израиля, направив ракеты по американским базам в ОАЭ и Бахрейне, а также в сторону Израиля. География ударов расширилась, если сравнивать с прошлой военной операцией. По мнению политолога, у Тегерана пока немного вариантов, как ответить.

"Ресурсов не хватает. Обстрел осуществлялся старыми баллистическими ракетами, даже не смогли нанести массированный удар "Шахедами". Говоря об иранских союзниках, довольно сложно оценивать перспективы их помощи, потому что самих этих партнеров – немного. В частности, Россия. Возможностей и ресурсов у путинского режима поддерживать своих друзей на Ближнем Востоке нет", – убежден Бронжуков.

Это по его словам, было видно еще во время падения режима Асада в Сирии, а также на примере Венесуэлы, Центральной Азии, Южного Кавказа, где Путин ощутимо теряет свое влияние и ничего поделать с этим не может. В то же время есть Китай, но он в прошлый раз промолчал.

Как отметил политолог, следует понимать, что Иран – один из главных экспортеров нефти в Китай. Поэтому, по его мнению, можно было бы ожидать от него политический сигнал, но пока что от Пекина его нет. Он прогнозирует, что с заявлением об осуждении действий США может выйти глава китайского МИД Ван И.

Не думаю, что Китай будет готов серьезным образом участвовать, чтобы помочь Ирану. А что касается военного потенциала этого государства, то сейчас он в довольно ограниченном состоянии. Поэтому я бы не ожидал, что уровень эскалации со стороны Ирана мог бы вырасти до такого уровня, чтобы нанести значительный ущерб в регионе США или их союзникам,

– считает Бронжуков.

Политолог предположил, что Тегеран примет решение идти договариваться, потому что ресурсов отражать атаки у него нет. Он подчеркнул, что без наземной операции со стороны Соединенных Штатов и их партнеров надеяться на скорое падение иранского режима не стоит.

Операция США в Иране: какие сценарии могут воплотиться?

Пока, по словам политолога, атака по Ирану не принесла США никакого результата. Он отметил, что можно говорить о нескольких сценариях развития событий.

Первый – после обстрелов Соединенные Штаты достигнут своей цели, международные акции Трампа вырастут. Второй сценарий – проведения наземной операции: будет ли это кампания как во времена первой Иракской войны или второй. Он напомнил, что первая оказалась успешной и привела к достижению целей американцев, а вторая втянула США в огромные экономические и политические проблемы.

Поэтому пока сказать, был ли это успешный шаг со стороны американской администрации – довольно сложно. Как и в любых глобальных событиях есть верхняя часть айсберга. На поверхности можно оценить, что кто-то больше будет бояться Трампа, но есть огромная подводная часть, которая может быть не слишком привлекательной,

– объяснил Бронжуков.

