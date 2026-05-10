Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Що відомо про таємний торгівельний маршрут між Росією та Іраном?

Про існування такого маршруту знову заговорили після удару Ізраїлю по іранському порту Бандар-Анзалі на узбережжі Каспійського моря. Ізраїльські військові заявили, що атакували військово-морський командний центр Ірану та знищили кілька суден.

Саме через цей шлях, за даними американських посадовців, Москва постачає Тегерану компоненти для дронів, а Іран продовжує отримувати критично важливі товари попри міжнародний тиск.

Аналітики вважають, що удар міг бути спрямований саме на логістичний вузол, через який Росія та Іран ведуть як офіційну, так і приховану торгівлю. Через Каспій перевозять зерно, нафтові товари, техніку та компоненти для безпілотників.

Якщо думати про ідеальне місце для обходу санкцій і військових постачань – це Каспій,

– заявила експертка з питань Росії та Ірану Ніколь Граєвскі.

За її словами, регіон став майже недосяжним для західного контролю через обмежений доступ інших держав до моря.

Американські чиновники стверджують, що Росія допомагає Ірану відновлювати дроновий арсенал після значних втрат у війні. Йдеться про постачання двигунів, навігаційних систем та інших деталей для ударних безпілотників.

Водночас російські експерти відкрито говорять про різке збільшення обсягів торгівлі через Каспій. Керівник аналітики PortNews Media Group Віталій Чернов заявив, що маршрути через Каспійське море стали "набагато привабливішими" на тлі нестабільності на Близькому Сході та загроз у Чорному морі.

Особливість Каспійського маршруту полягає в тому, що його складно контролювати. Судна між російськими та іранськими портами часто вимикають транспондери, які дозволяють відстежувати їх через супутники.

Експертка Вашингтонського інституту Анна Борщевська вважає, що саме через стратегічну важливість цього маршруту Ізраїль і атакував іранський порт.

"Росія та Іран знайшли способи обходити санкції. І саме тому ізраїльтяни бомбили порт", – наголосила вона.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України роль Каспію лише зросла. Саме через це море Іран раніше постачав Росії дрони Shahed для атак по українських містах. Тепер, за даними західних експертів, співпраця стала двосторонньою: Москва також передає Ірану військові технології та обладнання.

У січні 2025 року Росія та Іран підписали масштабну угоду про співпрацю, яка ще більше зміцнила союз двох країн на тлі санкцій та конфліктів із Заходом.

До речі, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів в етері 24 Каналу, що Росія не зможе допомагати Ірану безпосередньо військовою присутністю, проте може направити експертів для допомоги, зокрема з "Шахедами".

Як Росія ще допомагає Ірану у війні?

Видання The Economist писало, що Росія планувала передати Ірану близько 5 000 дронів з оптоволоконним керуванням, стійких до радіоелектронної боротьби. Також ішлося про підготовку іранських військових для їх використання проти американських і союзницьких сил у Перській затоці.

Водночас наразі немає підтверджень, що цей план був реалізований або що Іран фактично отримав зазначені системи озброєнь.