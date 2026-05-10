Об этом говорится в материале The New York Times.

Интересно Израиль создал тайную военную базу в пустыне Ирака для ударов по Ирану, – WSJ

Что известно о тайном торговом маршруте между Россией и Ираном?

О существовании такого маршрута снова заговорили после удара Израиля по иранскому порту Бандар-Анзали на побережье Каспийского моря. Израильские военные заявили, что атаковали военно-морской командный центр Ирана и уничтожили несколько судов.

Именно через этот путь, по данным американских чиновников, Москва поставляет Тегерану компоненты для дронов, а Иран продолжает получать критически важные товары несмотря на международное давление.

Аналитики считают, что удар мог быть направлен именно на логистический узел, через который Россия и Иран ведут как официальную, так и скрытую торговлю. Через Каспий перевозят зерно, нефтяные товары, технику и компоненты для беспилотников.

Если думать об идеальном месте для обхода санкций и военных поставок – это Каспий,

– заявила эксперт по вопросам России и Ирана Николь Граевски.

По ее словам, регион стал почти недосягаемым для западного контроля из-за ограниченного доступа других государств к морю.

Американские чиновники утверждают, что Россия помогает Ирану восстанавливать дроновый арсенал после значительных потерь в войне. Речь идет о поставках двигателей, навигационных систем и других деталей для ударных беспилотников.

В то же время российские эксперты открыто говорят о резком увеличении объемов торговли через Каспий. Руководитель аналитики PortNews Media Group Виталий Чернов заявил, что маршруты через Каспийское море стали "гораздо более привлекательными" на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и угроз в Черном море.

Особенность Каспийского маршрута заключается в том, что его сложно контролировать. Суда между российскими и иранскими портами часто выключают транспондеры, которые позволяют отслеживать их через спутники.

Эксперт Вашингтонского института Анна Борщевская считает, что именно из-за стратегической важности этого маршрута Израиль и атаковал иранский порт.

"Россия и Иран нашли способы обходить санкции. И именно поэтому израильтяне бомбили порт", – подчеркнула она.

После начала полномасштабной войны России против Украины роль Каспия только возросла. Именно через это море Иран ранее поставлял России дроны Shahed для атак по украинским городам. Теперь, по данным западных экспертов, сотрудничество стало двусторонним: Москва также передает Ирану военные технологии и оборудование.

В январе 2025 года Россия и Иран подписали масштабное соглашение о сотрудничестве, которое еще больше укрепило союз двух стран на фоне санкций и конфликтов с Западом.

Кстати, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал в эфире 24 Канала, что Россия не сможет помогать Ирану непосредственно военным присутствием, однако может направить экспертов для помощи, в частности с "Шахедами".

Как Россия еще помогает Ирану в войне?

Издание The Economist писало, что Россия планировала передать Ирану около 5 000 дронов с оптоволоконным управлением, устойчивых к радиоэлектронной борьбе. Также речь шла о подготовке иранских военных для их использования против американских и союзнических сил в Персидском заливе.

В то же время пока нет подтверждений, что этот план был реализован или что Иран фактически получил указанные системы вооружений.