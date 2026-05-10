Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Соответствующую информацию изданию предоставили источники, знакомые с ситуацией, в частности американские чиновники.

Что известно о тайной израильской базе в Ираке?

По данным собеседников, на базе в пустыне в Ираке находились израильские спецназовцы, а сам объект использовали как логистический хаб для военно-воздушных сил Израиля. Там также разместили поисково-спасательные группы на случай, если израильские пилоты будут сбиты над территорией Ирана.

В начале марта существование базы едва не разоблачили иракские военные. По информации местных СМИ, пастух сообщил о подозрительной военной активности в пустыне и полетах вертолетов. После этого армия Ирака направила подразделения для проверки района.

Как утверждают источники, израильские силы нанесли авиаудары, чтобы не допустить приближения иракских военных к объекту.

Эта безрассудная операция была проведена без координации или разрешения,

– заявил заместитель командующего Объединенного оперативного командования Ирака генерал-лейтенант Кайс аль-Мухаммадави после инцидента.

В результате атаки погиб один иракский военный, еще двое – получили ранения. Позже Ирак подал жалобу в Организацию Объединенных Наций, предположив, что к удару могли быть причастны США. В то же время источники уверяют, что американские силы не участвовали в атаке.

Во время пятинедельной кампании израильская авиация осуществила тысячи ударов по целям в Иране. По словам собеседников, база в Ираке позволяла Израилю действовать ближе к району боевых действий и быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации.

Кроме того, на объекте находились специальные подразделения ВВС Израиля, обученные проводить операции на территории противника.

Глава израильских ВВС Томер Бар ранее намекал на проведение тайных операций во время войны.

"В эти дни бойцы специальных подразделений военно-воздушных сил выполняют особые миссии, которые могут поразить воображение", – заявил он в обращении к военным в начале марта.

Как отметил эксперт, с которым пообщалось WSJ, западная часть пустыни Ирака является удобным местом для размещения секретных военных объектов из-за своей огромной территории и малого количества населения.

Это нормально, что перед операциями проводят разведку и обустраивают такие объекты,

– сказал WSJ Майкл Найтс, руководитель разведывательной фирмы Horizon Engage.

Стоит отметить, что Ирак, который расположен между Иорданией и Ираном, оказался втянутым в противостояние из-за ударов по своей территории с обеих сторон. В то же время Багдад продолжает балансировать между сотрудничеством с США и отношениями с Тегераном.

Кстати, политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко в эфире 24 Канала отметил, что, несмотря на заявления администрации Трампа о завершении войны в Иране, военное положение на Ближнем Востоке на самом деле сохраняется, а блокада иранских портов продолжается.

Как война США в Иране повлияла на Ирак?

После начала операции "Эпическая ярость" Израиля и США в Иране Ирак стал опасной территорией. В частности, 14 марта ракета попала в вертолётную площадку на территории американского посольства в Багдаде.

Двумя днями ранее иранские дроны-камикадзе атаковали французскую военную базу возле аэропорта Эрбиля на севере Ирака. В результате этого были ранены 6 военных, а также загорелся французский вертолет.

Также сообщалось, что якобы с территории Ирака наступление на Иран могли начать курдские войска. Однако курдские силы опровергли информацию о пересечении границы с Ираном, заявив, что наступление без "чистого неба" будет самоубийством.