Политтехнолог Михаил Шейтельман в разговоре с 24 Каналом выразил убеждение, что сегодня действительно есть надежда на хрупкий мир, стороны пытаются прийти к соглашению, но КСИР стремится этому помешать.
Смотрите также "Легкая пощечина": США ударили по портам Ирана, но отрицают возобновление войны
Трамп спешит со сделкой накануне визита в Китай
На этой неделе, как отметил политтехнолог, состоялась эскалация на Ближнем Востоке. Иранцы начали стрелять по американским военным кораблям, а те совместно с авиацией наносили удары по Тегерану. Однако Шейтельман обратил внимание на официальные заявления Трампа, который заверил, что режим прекращения огня не отменялся и он до сих пор действует.
Выглядит так, что США и Иран близки к мирному согласованию. Указывается о том, что Иран обязуется 12 – 15 лет не обогащать уран. Это похоже на правду,
– озвучил Шейтельман.
Однако, с его слов, препятствием является КСИР. Он провел аналогию с ситуацией вокруг войны в Украине и высказал мнение, что кое-что может проиграться и в рамках российско-украинских переговоров. Более того, он утверждает, что такие случаи уже были, но не столь заметными.
"Когда в прошлом году просматривался прогресс в переговорах россиян с США, то происходила мощная атака по Украине, чтобы не допустить продолжения успешных разговоров. Когда Зеленский приехал в конце года к Трампу, вроде бы было продвижение и шанс на долговременное прекращение огня, но тогда на заказ Лавров придумал историю о якобы атаке на резиденцию Путина. Поэтому в России есть свой своеобразный "КСИР", – убежден Шетельман.
Политтехнолог считает, что когда Путина смогут ликвидировать и ему на замену придут другие люди, которые будут умеренными в отношении войны и захотят реинтегрироваться с европейцами, то в Кремле найдется крыло, которое будет против этого.
Сейчас Трамп в сложной ситуации (по Ирану – 24 Канал), но надежда на мирное урегулирование есть, потому что ему очень это надо. У него через 6 дней запланирован визит в Пекин, ему туда нужно приехать уже с подписанным соглашением,
– объяснил Шейтельман.
К сведению! Трамп на днях заявил, что в Иране осталось 18 – 19% ракетного вооружения. Однако американская разведка сообщает, что, несмотря на мощные удары со стороны США и Израиля, страна имеет ориентировочно 75% довоенного запаса мобильных пусковых установок и почти 70% ракетного арсенала. Есть информация, что Тегеран смог восстановить свои подземные укрытия, а также отремонтировать определенный объем поврежденных ракет.
Что известно о диалоге между США и Ираном?
- Издание Axios сообщило, что Вашингтон расценивает нынешние переговоры с Тегераном как такие, приближающие к подписанию меморандума о взаимопонимании, который содержит 14 пунктов. Это соглашение позволит завершить войну и перейти к детальному обсуждению темы ядерной программы Ирана.
- Ожидается, что Иран примет мораторий на обогащение им урана, который продлится в течение 12 – 15 лет. Иранская сторона сначала ставила условие, что этот период охватит 5 лет, а вот американцы озвучивали условие о 20-летнем сроке.
- От США ожидается снятие с Ирана санкции и возвращение замороженных активов. Еще один важный пункт будет охватывать Ормузский пролив. Стороны должны отменить ограничения на транзит через этот морской маршрут.