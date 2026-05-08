Політтехнолог Михайло Шейтельман у розмові з 24 Каналом висловив переконання, що сьогодні дійсно є надія на крихкий мир, сторони намагаються прийти до угоди, але КВІР прагне цьому завадити.
Трамп поспішає з угодою напередодні візиту в Китай
Цього тижня, як зазначив політтехнолог, відбулась ескалація на Близькому Сході. Іранці почали стріляти по американських військових кораблях, а ті спільно з авіацією завдавали ударів по Тегерану. Однак Шейтельман звернув увагу на офіційні заяви Трампа, який запевнив, що режим припинення вогню не скасовувався і він досі діє.
Виглядає так, що США та Іран близькі до мирного погодження. Вказується про те, що Іран зобов'яжеться 12 – 15 років не збагачувати уран. Це схоже на правду,
– озвучив Шейтельман.
Проте, з його слів, перешкодою є КВІР. Він провів аналогію з ситуацією довкола війни в Україні та висловив думку, що дещо може програтися і в межах російсько-українських переговорів. Ба більше, він стверджує, що такі випадки вже були, але не настільки помітними.
"Коли минулого року проглядався прогрес в переговорах росіян з США, то відбувалась потужна атака по Україні, аби не допустити продовження успішних розмов. Коли Зеленський приїхав наприкінці року до Трампа, начебто було просування і шанс на довготривале припинення вогню, але тоді на замовлення Лавров вигадав історію про нібито атаку на резиденцію Путіна. Тому в Росії є свій своєрідний "КВІР", – переконаний Шетельман.
Політтехнолог вважає, що коли Путіна зможуть ліквідувати і йому на заміну прийдуть інші люди, які будуть помірними щодо війни й захочуть реінтегруватися з європейцями, то у Кремлі знайдеться крило, яке буде проти цього.
Зараз Трамп у складній ситуації (щодо Ірану – 24 Канал), але надія на мирне врегулювання є, бо йому дуже це треба. В нього через 6 днів запланований візит в Пекін, йому туди потрібно приїхати вже з підписаною угодою,
– пояснив Шейтельман.
До відома! Трамп днями заявив, що в Ірані залишилось 18 – 19% ракетного озброєння. Однак американська розвідка повідомляє, що, не дивлячись на потужні удари з боку США та Ізраїлю, країна має орієнтовно 75% довоєнного запасу мобільних пускових установок і майже 70% ракетного арсеналу. Є інформація, що Тегеран зміг відновити свої підземні укриття, а також відремонтувати певний обсяг пошкоджених ракет.
Що відомо про діалог між США та Іраном?
Видання Axios повідомило, що Вашингтон розцінює нинішні переговори з Тегераном як такі, що наближають до підписання меморандуму про взаєморозуміння, який містить 14 пунктів. Ця угода дасть змогу завершити війну та перейти до детального обговорення теми ядерної програми Ірану.
Очікується, що Іран прийме мораторій щодо збагачення ним урану, який триватиме протягом 12 – 15 років. Іранська сторона спочатку ставила умову, що цей період охопить 5 років, а от американці озвучували умову про 20-річний термін.
Від США очікується зняття з Ірану санкції та повернення заморожених активів. Ще один важливий пункт охоплюватиме Ормузьку протоку. Сторони мають скасувати обмеження на транзит через цей морський маршрут.