Отмечается, что комплекс посольства – один из крупнейших дипломатических объектов американцев в мире. Об этом сообщает Associated Press.
Смотрите также США перебрасывают тысячи морпехов на Ближний Восток на фоне атак Ирана, – WSJ
Источники издания утверждают, что именно ракета попала в вертолетную площадку на территории американского посольства. На видео из сети видно дым, поднимающийся на месте атаки.
Сейчас США официально не комментировало удар по их объекту. Также неизвестно, задел ли удар здание дипмиссии. Отмечается, что дипломатический комплекс ранее неоднократно атаковали иранские ракеты и БпЛА.
Кроме того, ракета попала возле жилого дома в районе Каррада. СМИ предполагают, что там располагался штаб группировки "Катаиб Хезболла". В результате этого удара, по данным AP, погиб по меньшей мере один человек, а еще двое пострадали.
Военные в Ираке осудили удар, отметив нарушения гуманитарных норм и международных конвенций.
Иран усилил удары возле Ормузского пролива. Из-за этого США направляют на Ближний Восток дополнительную ударную группу. В ее состав группы входят несколько военных кораблей и около 5 тысяч морпехов.
13 марта сирены из-за угрозы ударов баллистикой раздавались на базе НАТО "Инджирлик" в Турции. Их перехватили силы ПВО Альянса.
Италия приняла решение постепенно выводить свои войска из Эрбиля в Ираке. Также страна уже вывела их из Катара, Кувейта и Бахрейна.