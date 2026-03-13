Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Почему Италия выводит войска?
По словам итальянского чиновника, Италия постепенно выводит свои силы с базы Camp Singara в Эрбиле с начала боевых действий. Премьер-министр Джорджа Мелони также ранее заявляла, что Италия не намерена вступать в войну.
Из более 300 военных, которые находились там до начала эскалации, около 100 уже вернулись в Италию, а еще примерно 70 находятся в Иордане.
Сейчас в Эрбиле остаются около 140 итальянских военных.
Вывод остальных итальянских войск стал более неотложным после того, как в ночь на четверг (12 марта, – 24 Канал) беспилотник нанёс удар по базе Camp Singara. В результате этой атаки никто из военных не пострадал,
Кроме того, по словам собеседника издания, Италия также вывела военные подразделения из Катара, Кувейта и Бахрейна.
Под удар также попали другие военные базы
Вечером 12 марта стало известно, что иранские дроны-камикадзе атаковали французскую военную базу в Ираке. По данным губернатора Эрбиля Омеда Кошнау и источника в силах безопасности, по меньшей мере шестеро французских военных получили ранения. Их госпитализировали.
1 марта под удар беспилотника также попала британская военная база "Акротири" на Кипре. Стоит отметить, что она является крупнейшей базой ВВС Великобритании за пределами страны.
На фоне эскалации на Ближнем Востоке Украина получила более 10 обращений от стран мира о поддержке в защите от иранских "Шахедов". По словам Владимира Зеленского, вопрос совместной защиты от дроновых атак планируют обсуждать с международными лидерами.