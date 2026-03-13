Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Чому Італія виводить війська?

За словами італійського чиновника, Італія поступово виводить свої сили з бази Camp Singara в Ербілі з початку бойових дій. Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні також раніше заявляла, що Італія не має наміру вступати у війну.

Із понад 300 військових, які перебували там до початку ескалації, близько 100 вже повернулися до Італії, а ще приблизно 70 перебувають у Йордані.

Наразі в Ербілі залишаються близько 140 італійських військових.

Виведення решти італійських військ стало більш нагальним після того, як у ніч на четвер (12 березня, – 24 Канал) безпілотник завдав удару по базі Camp Singara. Унаслідок цієї атаки ніхто з військових не постраждав,

Крім того, за словами співрозмовника видання, Італія також вивела військові підрозділи з Катару, Кувейту та Бахрейну.

