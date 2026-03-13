Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.
Читайте також Фінал, який може вийти з-під контролю: як війна на Близькому Сході стає дедалі небезпечнішою
Чому Італія виводить війська?
За словами італійського чиновника, Італія поступово виводить свої сили з бази Camp Singara в Ербілі з початку бойових дій. Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні також раніше заявляла, що Італія не має наміру вступати у війну.
Із понад 300 військових, які перебували там до початку ескалації, близько 100 вже повернулися до Італії, а ще приблизно 70 перебувають у Йордані.
Наразі в Ербілі залишаються близько 140 італійських військових.
Виведення решти італійських військ стало більш нагальним після того, як у ніч на четвер (12 березня, – 24 Канал) безпілотник завдав удару по базі Camp Singara. Унаслідок цієї атаки ніхто з військових не постраждав,
– повідомили у WSJ.
Крім того, за словами співрозмовника видання, Італія також вивела військові підрозділи з Катару, Кувейту та Бахрейну.
Під удар також потрапили інші військові бази
Ввечері 12 березня стало відомо, що іранські дрони-камікадзе атакували французьку військову базу в Іраку. За даними губернатора Ербіля Омеда Кошнау та джерела в силах безпеки, щонайменше шестеро французьких військових зазнали поранень. Їх госпіталізували.
1 березня під удар безпілотника також потрапила британська військова база "Акротірі" на Кіпрі. Варто зазначити, що вона є найбільшою базою ВПС Великої Британії за межами країни.
На тлі ескалації на Близькому Сході Україна отримала понад 10 звернень від країн світу щодо підтримки у захисті від іранських "Шахедів". За словами Володимира Зеленського, питання спільного захисту від дронових атак планують обговорювати із міжнародними лідерами.