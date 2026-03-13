24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Чого сторони хочуть від війни на Близькому Сході?

У США чиновники коливалися між акцентом на зміні режиму та припущенням, що операція обмежиться цілеспрямованим знищенням ядерних та балістичних ракетних об'єктів, а також військово-морського флоту Ірану. Президент Дональд Трамп, зі свого боку, закликав до беззастережної капітуляції, наполягаючи на тому, щоб Іран призначив "прийнятне" нове керівництво. Але він також заявив, що США вже "перемогли в багатьох аспектах" в Ірані – просто "недостатньо".

Трамп явно хоче уникнути тривалого військового зіткнення, яке підірвало б підтримку серед його ізоляціоністської бази MAGA. Тим часом йому потрібно обмежити енергетичний шок: ціни на сиру нафту марки Brent вже зросли на 29%, досягнувши майже 120 доларів за барель.

Однак цього не можна сказати про Ізраїль, який атакував нафтові об'єкти Ірану, зокрема паливні склади в густонаселеному Тегерані, в рамках стратегії "тотальної війни".

США також набагато більше, ніж ізраїльтяни, стурбовані впливом війни на своїх союзників у Перській затоці. На відміну від Ізраїлю та Трампа, який хоче брати участь у виборі лідера Ірану, держави Перської затоки визнають хибну логіку, що лежить в основі війни. Вони намагалися сприяти дипломатичному врегулюванню до початку ударів не через співчуття до Ісламської Республіки, а радше тому, що знали, що саме вони понесуть на собі основний тягар відплати Ірану.

Тепер іранські удари по військових базах США та нафтових об'єктах Перської затоки підривають важко здобутий імідж цих країн як безпечного місця для міжнародного бізнесу, що є вирішальним для їхніх зусиль щодо диверсифікації своєї економіки від нафти. Якщо Іран націлиться на їхні нафтові родовища, світові енергетичні ринки зіштовхнуться зі ще більшими потрясіннями.

Країни Перської затоки розуміють, що зміна режимів – це тривалий історичний процес, який війна може ніяк не прискорити, і що вимоги безумовної капітуляції можуть продовжити боротьбу та збільшити її вартість. Після того, як афіняни перемогли персів античності в битві при Саламіні (480 рік до нашої ери), вони продемонстрували мудрість, не наполягаючи на повній капітуляції – вибір, який відкрив шлях для остаточного дипломатичного врегулювання.

Небезпека повної капітуляції

Як показав історик Ян Кершоу, вимоги союзників щодо повної капітуляції нацистської Німеччини, можливо, спонукали режим продовжувати боротьбу до кінця. Іран демонструє подібну непокору й сьогодні. Він не лише обрав ще одного прихильника жорсткої лінії, Моджтабу Хаменеї, своїм новим верховним лідером, а й скасував заяву президента Масуда Пезешкіана про те, що Іран припинить напади на країни Перської затоки.

Для Ісламської Республіки ця війна є екзистенційною, тому вона використовує будь-які важелі впливу. Окрім атак на енергетичну інфраструктуру, вона фактично закрила Ормузьку протоку, єдиний канал для близько 20% світової нафти та природного газу (зокрема й власний експорт Ірану).

Іран також погрожує розширити конфлікт за межі Близького Сходу, атакуючи британську авіабазу на Кіпрі та запускаючи балістичні ракети в повітряний простір Туреччини. Враховуючи, що Іран володіє майже 450 кілограмами збагаченого 60% урану, ядерні ризики швидко зростають.

Якщо Ісламська Республіка врешті-решт впаде, мало підстав очікувати впорядкованого переходу до більш поміркованого уряду. Набагато більш ймовірними є хаос, екстремізм та насильство. Які б радикальні групи не з'явилися, вони можуть заволодіти ядерним матеріалом Ірану – ризик, який жодна міжнародна угода не зможе стримати. Ядерний Іран також спровокує регіональну гонитву ядерних озброєнь, коли такі країни, як Туреччина та Саудівська Аравія, поспішатимуть до отримання бомби.

Навіть вирішальна перемога США та Ізраїлю була б небажаним розвитком подій для країн Перської затоки, Єгипту та Туреччини. Вони хочуть бачити Ізраїль партнером, а не регіональним гегемоном. Що ще важливіше, перспектива повалення режимів, які їм не подобаються (або підтримки народних повстань), зовнішніми силами зовсім не є привабливою для арабських автократій.

Неможливо передбачити, на якому етапі цього процесу примхливий Трамп спробує відхилитися від реальності, оголосивши неоднозначну перемогу та звернувши свою увагу на щось інше. Чотири ключові фактори впливатимуть на його розрахунки:

ціни на енергоносії,

фондовий ринок,

проміжні вибори,

майбутній саміт з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Трамп, безсумнівно, сподівався контролювати майже 30% світових запасів нафти (Венесуели та Ірану) до моменту зустрічі з Сі. На жаль, Іран набагато складніший горішок, ніж Венесуела, і Трампу доведеться стримати свої нереалістичні очікування.

Але повернути джина назад у пляшку буде нелегко, особливо тому, що керівництво Ізраїлю не зіштовхується з таким самим політичним тиском, як Трамп. Десятиліття індоктринації здебільшого переконали ізраїльську громадськість, що іранський режим є втіленням зла і його потрібно викорінити.

Ба більше, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу розглядає "повну перемогу" в Ірані, у Секторі Гази та проти "Хезболли" в Лівані, як важливу частину своєї політичної спадщини, яка наразі заплямована невиконаними обіцянками та звинуваченнями в корупції .

Ціна досягнення цієї значною мірою неможливої мети може виявитися більшою, ніж очікував Нетаньягу. Зростання відчуття серед американців, що Ізраїль втягнув їх у дороговартісну війну, може ще більше підірвати і без того зіпсований імідж країни. Настільки, що відчуження стане реальною стратегічною загрозою. Це останнє, що потрібно Ізраїлю в той час, коли він позиціює себе як єдина держава на Близькому Сході, яка відкидає саму ідею врегулювання шляхом переговорів, чи це щодо Ірану, чи Палестини.