Що не так зі стратегією Трампа щодо Ірану?

Стратегія здається простою. Але вона містить фатальну суперечність: той самий військовий тиск, спрямований на те, щоб змусити Іран укласти угоду, може знищити політичний авторитет, необхідний для її підписання.

Президент США Дональд Трамп неодноразово натякав, що те, що сталося у Венесуелі, було б "ідеальним сценарієм" для Ірану. Але венесуельська модель має важливу передумову. Вона вимагає наступника уряду, який здатний діяти від імені держави. Хтось повинен мати інституційну владу та внутрішню легітимність, щоб нести політичну ціну компромісів з Вашингтоном. А ще важче – змусити дотримуватися угод тих, хто вважає будь-які компроміси зрадою.

Через 10 днів після початку операції "Епічна лють" ця передумова швидко руйнується. Її підриває не лише сама військова кампанія, а й стратегічні стимули, з якими зіштовхуються інші учасники конфлікту.

Найближчий регіональний союзник Америки, Ізраїль, та її головний супротивник Іран, переслідують різні цілі. Однак обидва сходяться до одного й того ж результату: фрагментації іранської державної влади. Це зближення не є випадковим. Це структурна проблема, яка призводить до того, що Іран одночасно стає більш небезпечним і менш здатним до укладення угоди.

Причина проста: для мирних переговорів треба набагато більшої політичної організації, ніж для спричинення дестабілізацій. Щоб підписати угоду, знову відкрити ринки нафти та нормалізувати відносини, Іран повинен діяти як єдиний суверен. Але щоб порушити глобальні потоки енергії, йому потрібні лише розосереджені операційні потужності.

Військовий тиск підштовхує Іран до розпорошення влади. Це може зменшити його здатність проводити великі, скоординовані операції, які завдають концентрованої шкоди. Фрагментована влада може призвести до чогось більш підступного: хронічної загрози без відповіді. Та сама фрагментація, яка усуває необхідність отримання дозволу на удар, скажімо, по інфраструктурі Перської затоки, не дозволяє жодній владі зупинити такі удари.

Стратегічні стимули Ізраїлю підсилюють цю динаміку. Для ізраїльтян Іран, який позбавлений єдиного командування і нездатний координувати великі наступальні операції, вже задовольняє їхню основну вимогу безпеки. Фрагментованого супротивника легше стримувати, ніж згуртованого. Тому збереження інституційної узгодженості, необхідної для дипломатії, не є пріоритетом Ізраїлю.

Власна стратегія виживання Ісламської Республіки рухається в тому ж напрямку. Корпус вартових Ісламської революції давно готувався до "обезголовлення" керівництва, розподіляючи командні повноваження між провінційними підрозділами, здатними діяти автономно, якщо центральне керівництво буде знищене.

Але структура, яка ускладнює військове усунення режиму, також робить його нездатним до переговорів або політичної капітуляції.

Іранський режим очікував, що бажання США вести регіональну війну буде обмеженим. Заздалегідь спланована концепція ескалації передбачала розширення конфлікту, спрямованого не лише на американські бази, а й на економічні активи країн Перської затоки. Іран розраховував, що політичні та економічні витрати на регіональну нестабільність зрештою перевищать рішучість Америки.

"Ми знаємо, що Америка надзвичайно стурбована регіональною війною. Наш план полягає в розширенні масштабів війни", – пояснив високопоставлений парламентський радник Ірану.

Ірану не потрібно вигравати війну військовим шляхом. Йому потрібно лише проіснувати достатньо довго, щоб накопичилися політичні та економічні витрати регіональної нестабільності.

Результати вже помітні:

протягом тижня танкерний рух через Ормузьку протоку, на яку припадає приблизно п'ята частина світового обсягу нафти, впав на 90%;

міжнародний аеропорт Дубая, найзавантаженіший у світі, фактично закрився;

ціни на авіаційне паливо в Європі підскочили на 72%, наблизившись до свого піка 2022 року після вторгнення Росії в Україну;

Катар припинив виробництво зрідженого природного газу.

Кожен додатковий тиждень нестабільності посилює тиск на союзників Америки, а також на Республіканську партію, яка стоїть перед виборами до Конгресу, а ціни на бензин на заправках зростають.

Тим часом внутрішня політична структура Ірану стає менш здатною знаходити партнера для переговорів. Коли президент Масуд Пезешкіан зробив справжню пропозицію сусідам з країн Перської затоки, іранські прихильники жорсткої лінії швидко підірвали його авторитет.

Водночас Трамп слухняно виконав роботу, виступивши на Truth Social, щоб відсвяткувати "принизливу капітуляцію" Ірану. Людина, якій найбільше потрібен був прагматик для виживання в Тегерані, знищила залишки внутрішнього прикриття прагматика.

Який Іран потрібен США?

Динаміка відносин з курдами додає ще одну відцентрову силу. Спочатку Трамп назвав участь курдів "чудовою", але різко змінив курс після того, як лідери іракських курдів поскаржилися, що зусилля ЦРУ щодо озброєння їхніх бійців роблять їх мішенню для іранської відплати. Трамп заявив, що вони мають припинити участь, бо "війна й так досить складна". Групи, які пам'ятають, як Трамп у 2019 році відмовився від сирійських курдів, які воювали разом із силами США проти "ІДІЛ", не будуть спрямовувати своїх бійців на досягнення невизначених та мінливих воєнних цілей Америки.

На початковому етапі війни також були ліквідовані багато фігур, яких Вашингтон таємно вважав потенційними посередниками – високопосадовці Ірану, яких вважали прагматичними перемовниками. Сам Трамп визнав це з незвичною відвертістю: "Більшість людей, яких ми мали на увазі, мертві". "Обезголовлення" було настільки успішним, що ліквідувало і власну передумову стратегії.

Названий новий верховний лідер: Моджтаба Хаменеї, син убитого верховного лідера. Те, що Ісламська Республіка, заснована явно на відкиданні династичного правління, вдалася до спадкової системи престолонаступництва, говорить багато про що. Інституційний механізм престолонаступництва був спрямований на досягнення результату в надзвичайних умовах.

Ізраїль вже оголосив Моджтабу безпосередньою мішенню для усунення. Вибір верховних лідерів тепер рівносильний формуванню черги мішеней.

Політика "обезголовити та делегувати владу" працює лише за умови, що "обезголовлення" достатньо точне, щоб залишити когось, хто здатний прийняти умови. Ця політика вимагає, щоб Іран був достатньо слабким, щоб погодитися з вимогами Америки, але водночас достатньо послідовним, щоб їх виконати.

Однак екзистенційний інтерес Ізраїлю до постійної фрагментації іранської державної влади, децентралізована оборонна структура Ірану та консолідація влади навколо інституцій, причина існування яких полягає в тому, щоб тримати світові енергетичні ринки в заручниках, породжують Іран, який не є ні тим, ні іншим.

Ірану потрібно набагато менше організаційної злагодженості, щоб продовжувати руйнувати світ, ніж для зупинення децентралізованих наступальних операцій, які він уже розпочав. США можуть успішно послабити Іран у військовому плані, знищивши водночас єдине, що потрібно для припинення конфлікту: іранську державу, здатну укласти та забезпечити дотримання угоди.