Про це Трамп сказав у понеділок, 9 березня, під час зустрічі республіканців Палати представників у Флориді.

Чого насправді прагне Іран?

Дональд Трамп заявив, що Іран завдає ударів по країнах, які завжди демонстрували нейтральну позицію.

Тому що, коли дивишся, а у нас є доволі хороші докази, всі ці ракети, які так нерозумно були націлені на Катар, Саудівську Аравію, ОАЕ – насправді були націлені на інші країни, які, ніби, "залиште нас у спокої". Вони були нейтральні,

– пояснив американський лідер.

Трамп додав, що ці країни врешті-решт стали на бік США та надали підтримку, проте зазнали ударів разом із союзниками.

Під час пресконференції Дональд Трамп також заявив, що Сполучені Штати вже досягли значних успіхів у протистоянні з Іраном. За його словами, іранські безпілотники та ракети були повністю знищені, а флот Ірану фактично перестав існувати, адже "на дні океану опинилися 46 кораблів".

Водночас, як наголосив Трамп, США продовжать діяти, щоб повністю усунути загрозу з боку Тегерана.

Іран також запускав ракети в бік Туреччини