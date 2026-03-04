Про це повідомили в Анкарі. Деталі передає CNN.

Хто збив іранську ракету над Туреччиною?

Директор з комунікацій президентської адміністрації Туреччини розповів, що сталося.

Ракета, запущена з Ірану, яка пролітала через повітряний простір Іраку та Сирії і прямувала до нашого повітряного простору з регіону Хатай, була знищена системами протиповітряної оборони НАТО,

– йдеться в заяві.

Фрагмент ракети ППО упав на відкритій місцевості на півдні Туреччини. Жертв і постраждалих нема.

Вважається, що це перший випадок, коли сили НАТО перехопили іранську ракету, що летіла в напрямку повітряного простору країни-члена альянсу, з моменту початку конфлікту на Близькому Сході минулих вихідних,

– наголосили в CNN.

Пізніше там додали: ракету збив американський есмінець у Середземному морі.

Показуємо Туреччину та Середземне море на карті

Чи вступила Туреччина у війну і на чиєму боці?