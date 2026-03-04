Про це повідомили в Анкарі. Деталі передає CNN.
Хто збив іранську ракету над Туреччиною?
Директор з комунікацій президентської адміністрації Туреччини розповів, що сталося.
Ракета, запущена з Ірану, яка пролітала через повітряний простір Іраку та Сирії і прямувала до нашого повітряного простору з регіону Хатай, була знищена системами протиповітряної оборони НАТО,
– йдеться в заяві.
Фрагмент ракети ППО упав на відкритій місцевості на півдні Туреччини. Жертв і постраждалих нема.
Вважається, що це перший випадок, коли сили НАТО перехопили іранську ракету, що летіла в напрямку повітряного простору країни-члена альянсу, з моменту початку конфлікту на Близькому Сході минулих вихідних,
– наголосили в CNN.
Пізніше там додали: ракету збив американський есмінець у Середземному морі.
Показуємо Туреччину та Середземне море на карті
Чи вступила Туреччина у війну і на чиєму боці?
Анкара засудила війну. 28 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що він "глибоко засмучений та стурбований атаками США та Ізраїлю, що розпочалися через провокації Нетаньягу проти нашого сусіда Ірану". Але удару Ірану по країнах Перської затоки також засудив.
На початку березня мовилося, що могла бути уражена американська військова база на території Туреччини. Та в Анкарі спростували це.
4 березня, як повідомили джерела CNN, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зателефонував іранському колезі стосовно ракети. Міністр заявив, що слід уникати будь-яких кроків, які можуть призвести до поширення конфлікту.
Речниця НАТО Еллісон Гарт заявила журналістам, що альянс засуджує "націлювання Ірану" на Туреччину.
Глава Пентагону Піт Гегсет не вважає, що інцидент призведе до активації статті 5 НАТО.
Джерела AFP вважають: ціллю іранської ракети була не Туреччина. Можливо, цілили по базі в грецькій частині Кіпру, але ракета відхилилася від курсу.