Об этом сообщили в Анкаре. Детали передает CNN.

Кто сбил иранскую ракету над Турцией?

Директор по коммуникациям президентской администрации Турции рассказал, что произошло.

Ракета, запущенная из Ирана, которая пролетала через воздушное пространство Ирака и Сирии и направлялась к нашему воздушному пространству из региона Хатай, была уничтожена системами противовоздушной обороны НАТО,

– говорится в заявлении.

Фрагмент ракеты ПВО упал на открытой местности на юге Турции. Жертв и пострадавших нет.

Считается, что это первый случай, когда силы НАТО перехватили иранскую ракету, летевшую в направлении воздушного пространства страны-члена альянса, с момента начала конфликта на Ближнем Востоке в минувшие выходные,

– отметили в CNN.

Позже там добавили: ракету сбил американский эсминец в Средиземном море.

