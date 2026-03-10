Успіхи в Ірані Трамп прокоментував під час пресконференції.

Що сказав Трамп про операцію в Ірані?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже досягли значних успіхів у протистоянні з Іраном, але боротьба ще не завершена. Під час виступу у штаті Флорида він зазначив, що США продовжать діяти, щоб повністю усунути загрозу з боку Тегерана.

Ми вже перемогли в багатьох аспектах, але цього ще недостатньо. Ми рухаємося вперед з більшою рішучістю, ніж будь-коли, щоб досягти остаточної перемоги, яка раз і назавжди покладе край цій тривалій небезпеці,

– заявив Трамп.

Президент США заявив, що разом із ізраїльськими партнерами їм вдалося розгромити ворога, продемонструвавши перевагу у військовій силі та технологіях. За його словами, іранські безпілотники та ракети були повністю знищені, а флот Ірану фактично перестав існувати, адже "на дні океану опинилися 46 кораблів".

Трамп також заявив, що військова операція проти Ірану може бути короткостроковою. За його словами, США "здійснили невелику операцію", щоб усунути загрозу. Крім того, американський лідер згадав ліквідацію іранського генерала Касем Сулеймані під час свого першого президентського терміну. На думку Трампа, якби він залишився живим, Іран міг би бути значно сильнішим противником.

