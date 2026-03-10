Про це оголосили у Центральному командуванні збройних сил США, пише The Wall Street Journal.
Читайте також Виключно оборонні заходи: Франція розгортає свої війська на Кіпрі й на Близькому Сході
Що відомо про удари США по Ірану?
Від початку операції в Ірані 28 лютого Штати вдарили більше ніж по 5 тисячах цілей. Серед них: місця розташування пускових установок для балістичних ракет, системи протиповітряної оборони та об'єкти Корпусу вартових ісламської революції.
Окрім цього Центральне командування заявило про знищення чи пошкодження понад 50 суден Ірану.
Що нового відомо про можливість завершити конфлікт між США та Іраном?
Президент США Дональд Трамп заявив, що американська операція "Епічна лють" проти Ірану нібито наближається до завершення, адже військові вже вразили тисячі цілей. Водночас він не назвав конкретних термінів закінчення кампанії та допустив, що удари можуть тривати й надалі.
Водночас в Ірані заявили про готовність до тривалої війни зі Сполученими Штатами. Радник Корпусу вартових ісламської революції Ебрахім Джаббарі стверджує, що Тегеран готовий до бойових дій упродовж щонайменше десяти років і продовжуватиме атаки на країни Перської затоки, щоб змусити президента США Дональд Трамп вийти з конфлікту.