Про це повідомляють видання CNN, Sky News й The Associated Press.

Франція розгортає свої війська: що відомо?

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що у рамках оборонних заходів у східній частині Середземного та Червоного морів буде розгорнуто військово-морські сили Франції, зокрема 8 фрегатів, два десантні вертольотоносці та авіаносець "Шарль де Голль". На борту останнього буде перебувати 20 винищувачів Rafale. Він назвав такі дії "безпрецедентним".

Наша мета – підтримувати суто оборонну позицію, стоячи пліч-о-пліч з усіма країнами, на які напав Іран у відповідь, щоб забезпечити нашу довіру та зробити свій внесок у регіональну деескалацію,

– сказав Макрон на Кіпрі.

Згодом, виступаючи на борту авіаносця "Шарль де Голль", Макрон зауважив, що Франція працюватиме над збереженням вільного судноплавства та майбутнім відновленням руху в Ормузькій протоці. Президент наголосив, що Франція не бере участі у конфлікті на Близькому Сході, але діє в межах оборони.

За словами Макрона, присутність Франції на Кіпрі демонструє силу країни, яка прагне забезпечити баланс миру між союзниками.

Під час розмови зі своїм кіпрським колегою Нікосом Христодулідесом та грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом Макрон сказав: "Коли на Кіпр нападають, нападають на усю Європу".

Водночас Міцотакіс заявив, що настав час чітко показати, що кожен сантиметр європейської території є недоторканим. Й додав, що усі дії Європи мають суто оборонний характер.

Які ще ініціативи обговорив Макрон на Кіпрі?

Під час візиту на Кіпр французький лідер обговорив із кількома європейськими країнами та Індією ще одну пропозицію. Мовиться про ініціативу під керівництвом Франції, яка передбачає залучення європейських та інших держав до супроводу нафтогазових танкерів з метою поступового відновлення руху в Ормузькій протоці поблизу Ірану. Макрон планує почати діяти "якомога швидше після завершення найнапруженішої фази конфлікту".

Президент Франції вкотре наголосив, що мета цієї місії буде виключно мирною та оборонною.

Для наших економік та світової економіки важливо забезпечити свободу судноплавства та морську безпеку в регіоні,

– сказав він.

Що відомо про іранську атаку на Кіпр?