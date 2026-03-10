Він також заявив, що Тегеран може воювати щонайменше десять років. Про це повідомляє Clash Report.

Яку заяву зробили в Ірані?

Радник Корпусу вартових ісламської революції бригадний генерал Сардар Ебрахім Джаббарі заявив, що Іран нібито готовий до тривалого військового протистояння зі Сполученими Штатами.

За його словами, іранське керівництво готове до війни, яка може тривати роками.

Як людина, яка володіє інформацією, я кажу наступне: ми готові до десятирічної війни зі Сполученими Штатами – щонайменше до десяти років,

– заявив Джаббарі.

Водночас Камаль Харазі, радник з питань зовнішньої політики офісу Верховного лідера, в інтерв'ю для CNN сказав, що Тегеран готовий продовжувати атаки на країни Перської затоки, щоб переконати їх переконати президента Дональда Трампа вийти з конфлікту.

Він наразі виключив дипломатію та заявив, що війна закінчиться лише через економічні труднощі, що сигналізує про посилення позиції уряду.

"Я більше не бачу місця для дипломатії. Тому що Дональд Трамп обманював інших і не дотримувався своїх обіцянок, і ми стикалися з цим двічі під час переговорів – поки ми вели переговори, вони завдали нам удару. Немає місця, якщо економічний тиск не буде нарощений до такої міри, що інші країни втрутяться, щоб гарантувати припинення агресії американців та ізраїльтян проти Ірану", – сказав радник.

Тим часом в українському РНБО назвали заяву інформаційною операцією

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що слова іранського генерала слід розглядати як інформаційний вкид.

За його словами, подібні заяви можуть бути частиною інформаційного впливу, спрямованого на американське суспільство.

Заяви Ірану про план війни на 10 років – це виключно інформаційний вкид, щоб спробувати вплинути на американців, які, за задумом іранського режиму, мають вимагати зупинити війну,

– зазначив Коваленко.

Він підкреслив, що такі меседжі можуть бути спрямовані на створення враження про довготривалу та виснажливу війну, аби посилити тиск на політичне керівництво США.

За словами представника РНБО, у Тегерана немає реального плану вести війну протягом десяти років. Коваленко вважає, що головною метою іранського режиму є не тривале протистояння, а спроба виграти час.

"Не існує ніякого плану на десять років. Завдання режиму – вистояти трохи більше ніж місяць-два, щоб збільшити шанси зберегтися", – пояснив він.

За його словами, аналогічну логіку можуть мати й союзники Ірану, які намагаються підтримувати режим, розраховуючи на зміну політичної ситуації.

Коваленко також заявив, що у разі поразки іранського режиму це може суттєво послабити країни та сили, які підтримують антизахідну коаліцію. Перемога США та Ізраїлю здатна змінити баланс сил у регіоні.

Знищення режиму і перемога США та Ізраїлю дасть можливість ослабити вісь зла, яка надто пручається і намагається останнім часом підпалити Кавказ своїми ракетами,

– зазначив він.

Водночас експерти наголошують, що подібні заяви часто мають пропагандистський характер і використовуються для психологічного впливу на міжнародну аудиторію.

