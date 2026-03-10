Американський лідер також наголосив, що Іран має власні крилаті ракети, зокрема аналоги "Томагавків", і може самостійно здійснювати подібні удари. Про це він сказав під час пресконференції в Білому домі.

Що заявив Трамп про удар по школі?

Дональд Трамп відреагував на повідомлення про ракетний удар по школі в іранському місті Мінаб. За його словами, Сполучені Штати не мають жодного стосунку до цієї атаки. Він підкреслив, що американські сили не здійснювали ударів по цьому об’єкту.

Сполучені Штати не мають нічого спільного з атакою на школу в Мінабі,

– заявив Трамп.

Він додав, що звинувачення на адресу США не мають під собою підстав. Окремо американський президент наголосив, що Іран має у своєму розпорядженні крилаті ракети, подібні до американських "Томагавків".

За словами Трампа, іранська сторона володіє технологіями, які дозволяють їй самостійно проводити подібні ракетні атаки.

Іран також має "Томагавки". Вони можуть робити це самі,

– заявив президент США.

Таким чином він натякнув, що Тегеран може бути причетний до удару або має технічні можливості здійснювати подібні атаки без участі інших держав.

Що відомо про удар по Мінабу?