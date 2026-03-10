Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що історія може повторитись, адже так було рік тому. Трамп в будь-який момент може оголосити про перемогу.
Як до війни в Ірані ставляться американці
У 2025 році США завдали ударів по низці іранських ядерних об'єктів. Політологиня-американістка зазначила, що тоді американці не сприймали ймовірний конфлікт з Іраном, але згодом показники підтримки перевищили 50%. Саме на це зараз і посилається президент США, який очікує позитивну реакцію з боку народу після завершення протистояння.
Водночас під час війни на Близькому Сході вже є жертви серед американців – відомо про загибель 4 військових під час атаки безпілотників у Кувейті.
Тому я не впевнена, що підтримка зросте з 30% до 60%. Однак якщо через місяць Трамп вийде і оголосить про перемогу, то американці дійсно з ним погодяться,
– наголосила вона.
Якщо рік тому наміри США були зрозумілі – знищення ядерних цілей, то зараз Трамп по-іншому пояснює важливість конфлікту. За його словами, Іран виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети, які можуть долетіти до США і напряму загрожують американцям. Тому, попри те, що верхівка влади Ірану залишилась, Трамп може оголосити перемогою "усунення виробництва" ракет.
Цікаво! Водночас голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк зауважив, що всередині США розпочалась опозиційна діяльність та несприйняття протистояння з Іраном. Навіть республіканці в Конгресі не розуміють мету Трампа.
Що кажуть в США про війну в Ірані?
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що військова операція проти Ірану триватиме ще кілька тижнів. Він також запевнив у тому, що Сполучені Штати не намагаються насамперед змінити чинний режим в Ірані.
- Тим часом після смерті Алі Хаменеї, Аятолою став його син і впливовий духовний діяч Сеєд Моджтаба Хаменеї. Трамп назвав молодшого Хаменеї "неприйнятним" і зажадав взяти участь у виборі наступного лідера Ірану, його прохання відхилили.
- Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт заявила, що США повністю знищили іранський флот, а Трамп не дозволить Ірану продовжувати атаки на американські бази.