З огляду на це, Кремль може готуватись до масштабного протистояння з одною з країн НАТО. Ексрадник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак розповів 24 Каналу, що це найбільша мрія Володимира Путіна.
Які амбіції у Путіна?
Юрій Сак вважає, що Путін маніяк, яким рухають амбіції змінити начебто "історичну несправедливість", адже він прагне, щоб НАТО зникло.
Він, ймовірно, готується (до війни з НАТО – 24 Канал). Але наскільки це реалістично? Я говорив із військовими аналітиками із балтійських країн. Вони впевнені, що це дуже близько,
– сказав він.
Проте є і ті, для кого збільшення військових потужностей Росії – це залякування Заходу. У Кремлі, ймовірно, хочуть, щоб там повірили у реалістичність війни з росіянами. Мовляв, Путін готовий напасти у будь-який момент.
Але насправді цього не буде. Зараз найкраща стратегія для нас та наших західних партнерів дотримуватись старої римської істини: "хочеш миру – готуйся до війни",
– додав Юрій Сак.
На його думку, це найкраще, що зараз може зробити Захід.
До слова, європейські політики та експерти з безпеки вважають, що ризик конфлікту між НАТО і Росія може виникнути раніше, ніж прогнозували. Москва може використати кризу в Калінінграді як привід для швидкої операції проти Литва, щоб перевірити єдність Альянсу.
Яку політику веде Путін щодо НАТО?
Росія останнім часом активізувала як приховані, так і відкриті операції проти Європи, що, за оцінкою ISW, може бути частиною підготовки до можливої конфронтації з НАТО. Поблизу естонського кордону фіксували невелику групу російських військових без розпізнавальних знаків.
Путін заявив про нібито прагнення миру у 2026 році, однак у той же час пригрозив "великою війною" для Європи. Він стверджував, що конфлікт можливий лише через порушення інтересів Росії та розширення НАТО на схід, одночасно натякаючи, що усунення цих "першопричин" дозволить досягти миру.
Естонська розвідка вважає, що Росія наразі не здатна на пряму атаку НАТО у 2026–2027 роках. Попри це Кремль активно нарощує війська вздовж східного флангу Альянсу та, ймовірно, готує довгострокове протистояння із Заходом.