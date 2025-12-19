Про це пише 24 Канал з посиланням пропагандистське росЗМІ ТАСС.

Як Путін пропонує уникнути війни?

Російський диктатор підкреслив, що Росія не розпочне нові війни, якщо її "не надуватимуть, як надули з розширенням НАТО на схід".

Не буде жодних (воєн – 24 Канал), якщо ви будете ставитися до нас з повагою. Дотримуватиметеся наших інтересів, так само як і ми постійно намагалися дотримуватися ваших,

– сказав Путін.

НАТО, за словами Путіна, нібито порушило обіцянку не розширюватися на схід. Це, мовляв, викликало "законне занепокоєння" Росії. Він продовжив, що країна-агресор й сама бажала долучитися до Альянсу, але зрозуміла, що їй "там не раді".

Також російський президент заявив, що Росія нібито хоче завершити війну у 2026 році та "прагне розв'язати всі спірні питання шляхом переговорів". Проте, на його переконання, для миру необхідно усунути "першопричини конфлікту".

Водночас прозвучали й погрози від Володимира Путіна. Він заявив, що спроба блокади Калінінградської області може призвести до "масштабного військового конфлікту". На його думку, такі дії "виведуть конфлікт на безпрецедентний рівень".

Інші дивні заяви диктатора