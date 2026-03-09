Учитывая это, Кремль может готовиться к масштабному противостоянию с одной из стран НАТО. Экс-советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак рассказал 24 Каналу, что это самая большая мечта Владимира Путина.

Какие амбиции у Путина?

Юрий Сак считает, что Путин маньяк, которым движут амбиции изменить якобы "историческую несправедливость", ведь он стремится, чтобы НАТО исчезло.

Он, вероятно, готовится (к войне с НАТО – 24 Канал). Но насколько это реалистично? Я говорил с военными аналитиками из балтийских стран. Они уверены, что это очень близко,

– сказал он.

Однако есть и те, для кого увеличение военных мощностей России – это запугивание Запада. В Кремле, вероятно, хотят, чтобы там поверили в реалистичность войны с россиянами. Мол, Путин готов напасть в любой момент.

Но на самом деле этого не будет. Сейчас лучшая стратегия для нас и наших западных партнеров придерживаться старой римской истины: "хочешь мира – готовься к войне",

– добавил Юрий Сак.

По его мнению, это лучшее, что сейчас может сделать Запад.

К слову, европейские политики и эксперты по безопасности считают, что риск конфликта между НАТО и Россия может возникнуть раньше, чем прогнозировали. Москва может использовать кризис в Калининграде как повод для быстрой операции против Литвы, чтобы проверить единство Альянса.

Какую политику ведет Путин в отношении НАТО?