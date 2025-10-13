Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

К каким действиям прибегает Россия?

Вечером 10 октября эстонские власти временно закрыли участок дороги, проходящей через российскую территорию вблизи границы между Россией и Эстонией. Это произошло после того, как пограничники страны заметили небольшую группу российских военных без опознавательных знаков.

По словам главы Южной префектуры Эстонской полиции и пограничной службы Меэлиса Саарепуу, форма этих военных свидетельствовала, что они не были российскими пограничниками.

Между тем российская сторона, отвечая на запрос эстонских коллег, заявила, что деятельность российских военных в этом районе якобы является "рутинной".

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил 12 октября, что российские войска действуют "несколько более настойчиво и заметно, чем раньше". Однако сообщения о росте напряженности на границе, по его словам, являются преувеличенными.

Цахкна добавил, что эстонские власти планируют полностью отказаться от использования этой дороги в будущем, ведь уже существуют или строятся альтернативные маршруты, которые обходят российскую территорию.

Стоит отметить, что сообщения о деятельности небольшой группы российских военных вблизи эстонской границы появились после нарушения российской военной авиацией воздушного пространства Эстонии 7 и 19 сентября.

Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Россия в последнее время активизировала как скрытые, так и открытые атаки против Европы и вступила в так называемую "нулевую фазу" – этап информационно-психологической подготовки к возможной будущей войне с НАТО,

– говорится в отчете.

Этот инцидент стал первым случаем, когда ISW зафиксировал появление так называемых "зеленых человечков" (российских военных в форме без опознавательных знаков) вблизи государства-члена НАТО в рамках кампании "нулевой фазы".

Россия нарушала воздушное пространство Эстонии: что известно?