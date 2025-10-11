На территории страны-агрессора заметили большее, чем обычно, военное подразделение. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

Почему эстонцы закрыли пункт пропуска на границе с Россией?

По словам Кюнтера Педоски, оперативного руководителя Южной префектуры, российские пограничники регулярно патрулируют переход Саатсе, поскольку это их территория. Однако 10 октября активность была больше.

Мы решили перекрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты, поскольку нашей целью является обеспечение безопасности эстонского народа,

– пояснил чиновник.

Сначала эстонские пограничники разместили по обе стороны дороги патрули, которые предупреждали водителей об усиленном присутствии российских военных и рекомендовали избегать местности в это время.

Однако были и те, кто продолжал путешествие. "Мы решили временно закрыть проезд, чтобы избежать эскалации ситуации", – сказал Педоски.

К слову, эксклюзивно для 24 Канала экс-советник командующего войсками США и аналитик Марк Войджер спрогнозировал действия страны-агрессора. По его мнению, провокации против стран НАТО, которые будут ниже действия статьи 5, будут продолжаться как гибридная война, а Кремль и в дальнейшем будет использовать тактику отрицания участия.

Что известно о нарушении воздушного пространства Эстонии?