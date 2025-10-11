На території країни-агресорки помітили більший, аніж зазвичай, військовий підрозділ. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на ERR.

Чому естонці закрили пункт пропуску на кордоні з Росією?

За словами Кюнтера Педоскі, оперативного керівника Південної префектури, російські прикордонники регулярно патрулюють перехід Саатсе, оскільки це їхня територія. Однак 10 жовтня активність була більшою.

Ми вирішили перекрити дорогу, аби запобігти можливим провокаціям та інцидентам, оскільки нашою метою є убезпечення естонського народу,

– пояснив посадовець.

Спершу естонські прикордонники розмістили по обидва боки дороги патрулі, які попереджали водіїв про посилену присутність російських військових і рекомендували уникати місцевості в цей час.

Однак були й ті, хто продовжував подорож. "Ми вирішили тимчасово закрити проїзд, щоб уникнути ескалації ситуації", – сказав Педоскі.

До слова, ексклюзивно для 24 Каналу ексрадник командувача військами США та аналітик Марк Войджер спрогнозував дії країни-агресорки. На його думку, провокації проти країн НАТО, що будуть нижчими дії статті 5, продовжуватимуться як гібридна війна, а Кремль й надалі використовуватиме тактику заперечення участі.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії?