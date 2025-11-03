Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сибіги в соцмережі Х.

Що Сибіга каже про інцидент біля берегів Естонії?

Андрій Сибіга заявив, що прапор ПВК "Вагнера" символізує варварство, воєнні злочини та хаос.

За словами міністра, поява катера на кордоні ЄС та НАТО з Росією чудово підсумовує, що за цією межею цивілізації немає.

Саме тому вкрай важливо зміцнювати Україну, яка тримає оборону від російського беззаконня,

– підсумував очільник МЗС.

Раніше на появу російського катера вже реагували в Міністерстві закордонних справ Естонії. Там заявили, що все, що відбувається на річці Нарва, перебуває під контролем естонської сторони.

Голова МЗС Маргус Цахкна зазначив, що це видовище підтверджує той факт, що "залізна" система Росії дає тріщину через розв'язану нею агресивну війну і постійний тиск із боку Заходу.

Що зараз відбувається в Естонії?