Що за бомбу виявили в Естонії?

У рятувальну службу звернулася людина, яка під час прогулянки лісом натрапила на підозрілий великий предмет, "схожий на бомбу". Фахівці прибули на місце та підтвердили, що це авіабомба вагою 250 кілограмів.

Рятувальники повідомили, що в неділю, 2 листопада, неподалік села Аувере сапери вже розпочали підготовку до контрольованого знищення боєприпасу.

Мешканців навколишніх сіл попередили про можливі вибухи, поки триватимуть роботи.

Зазначимо, що село Аувере розташоване біля кордону з Росією.

