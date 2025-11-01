Про це пише 24 Канал із посиланням на Die Welt.
Дивіться також Європа показала зуби: як одна заява Бельгії спричинила істерику в Росії
Чому в Берліні призупинили польоти в аеропорту?
Берлінський аеропорт BER був змушений на деякий час припинити авіасполучення ввечері 29 жовтня через появу безпілотника. Унаслідок цього кілька рейсів зі Стокгольма, Анталії, Гельсінкі та Лондона були перенаправлені до інших аеропортів, що спричинило значні затримки.
Польоти припинили з 20:08 до 21:58. Потім служби безпеки скасували тривогу щодо дрона. Поліція розпочала пошуки, залучивши гелікоптер, проте виявити дрон не вдалося.
Журналісти нагадали, що на початку жовтня дрони невідомого походження порушили польоти в другому за величиною аеропорту Німеччини в Мюнхені. Кількість інцидентів, пов'язаних з такими літальними апаратами невідомого походження, зростає.
Що відомо про появу дронів у Європі?
В аеропорту Мюнхена двічі закривали обидві злітно-посадкові смуги після нових повідомлень про появу дронів 3 жовтня. Щонайменше два літаки, що прямували до Мюнхена, змушені були кружляти на відстані від летовища.
Раніше інцидент із дронами в Мюнхенському аеропорту стався 2 жовтня та спричинив скасування 17 рейсів, тоді затрималися близько 3000 пасажирів.
Крім того, невідомі безпілотники помітили над бельгійською військовою базою в Ельзенборні. Дрони вдалося виявити випадково, адже саме в цей час на базі тестувалася система їх перехоплення та ідентифікації.