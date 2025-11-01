Про це пише 24 Канал із посиланням на Die Welt.

Чому в Берліні призупинили польоти в аеропорту?

Берлінський аеропорт BER був змушений на деякий час припинити авіасполучення ввечері 29 жовтня через появу безпілотника. Унаслідок цього кілька рейсів зі Стокгольма, Анталії, Гельсінкі та Лондона були перенаправлені до інших аеропортів, що спричинило значні затримки.

Польоти припинили з 20:08 до 21:58. Потім служби безпеки скасували тривогу щодо дрона. Поліція розпочала пошуки, залучивши гелікоптер, проте виявити дрон не вдалося.

Журналісти нагадали, що на початку жовтня дрони невідомого походження порушили польоти в другому за величиною аеропорту Німеччини в Мюнхені. Кількість інцидентів, пов'язаних з такими літальними апаратами невідомого походження, зростає.

Що відомо про появу дронів у Європі?