Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал видання VRT News.

Читайте також "Не той шлях": Нідерланди виступили проти прискорення вступу України до ЄС

Що відомо про підозрілі дрони в Бельгії?

У ніч проти п'ятниці, 3 жовтня, приблизно о 1:45 над військовим полігоном Ельзенборн у бельгійській провінції Льєж кружляли 15 чужих БпЛА. .

До слова, Ельзенборн розташований неподалік німецького кордону та займає площу 28 квадратних кілометрів. Це один із найбільших тренувальних таборів бельгійської армії, де проводяться, зокрема, стрілецькі навчання у спеціально охоронюваних зонах.

Інцидент підтвердили у відомстві міністра оборони Бельгії Тео Франкена, представника фламандських націоналістів. Наразі триває розслідування всіх обставин польоту цих дронів

Цікаво, що безпілотники вдалося виявити випадково, адже саме в цей час на базі тестувалася система для їхнього перехоплення та ідентифікації.

Так, завдяки випробуванням апаратура зафіксувала політ усіх 15 дронів. Вважається, що вони могли злетіти з території Бельгії, а згодом перетнули кордон з Німеччиною.

Там БпЛА помітила поліція містечка Дюрен. Хто саме стоїть за запуском дронів і з якою метою вони перебували у прикордонному повітряному просторі, поки що невідомо.

Зауважте! В контексті зростання напруги в Європі ексрадник командувача військами США, американський аналітик Марк Войджер переконаний, що Росія продовжить провокації проти країн НАТО у межах гібридної війни.

Водночас, за словами Войджера, Росія застосовує тактику заперечення причетності, як це було під час інциденту з дронами над урядовим кварталом Польщі.

Як Європу атакують невідомі безпілотники?