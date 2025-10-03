Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал видання VRT News.
Що відомо про підозрілі дрони в Бельгії?
У ніч проти п'ятниці, 3 жовтня, приблизно о 1:45 над військовим полігоном Ельзенборн у бельгійській провінції Льєж кружляли 15 чужих БпЛА. .
До слова, Ельзенборн розташований неподалік німецького кордону та займає площу 28 квадратних кілометрів. Це один із найбільших тренувальних таборів бельгійської армії, де проводяться, зокрема, стрілецькі навчання у спеціально охоронюваних зонах.
Інцидент підтвердили у відомстві міністра оборони Бельгії Тео Франкена, представника фламандських націоналістів. Наразі триває розслідування всіх обставин польоту цих дронів
Цікаво, що безпілотники вдалося виявити випадково, адже саме в цей час на базі тестувалася система для їхнього перехоплення та ідентифікації.
Так, завдяки випробуванням апаратура зафіксувала політ усіх 15 дронів. Вважається, що вони могли злетіти з території Бельгії, а згодом перетнули кордон з Німеччиною.
Там БпЛА помітила поліція містечка Дюрен. Хто саме стоїть за запуском дронів і з якою метою вони перебували у прикордонному повітряному просторі, поки що невідомо.
Зауважте! В контексті зростання напруги в Європі ексрадник командувача військами США, американський аналітик Марк Войджер переконаний, що Росія продовжить провокації проти країн НАТО у межах гібридної війни.
Водночас, за словами Войджера, Росія застосовує тактику заперечення причетності, як це було під час інциденту з дронами над урядовим кварталом Польщі.
Як Європу атакують невідомі безпілотники?
- У четвер, 2 жовтня в аеропорту Мюнхена через появу дронів у забороненій зоні скасували 17 рейсів, що зачепило близько 3000 пасажирів.
- Нещодавно на сході Швеції також зафіксували польоти невідомих дронів. Попри близькість до військово-морської бази, шведські збройні сили не беруть участі в розслідуванні.
- До того ж 29 вересня безпілотник помітили й у Норвегії над газовим родовищем Equinor у Північному морі.