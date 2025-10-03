Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.
Читайте також Ваш розрив становить 30 років, – єврокомісарка про складність вступу України до ЄС
Чому Нідерланди виступили проти?
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що майбутнє України – в Євросоюзі. Водночас країна не підтримує ініціативу глави Європейської ради Антоніу Кошти, яка дозволила б скасувати принцип одноголосності та обійти вето Угорщини.
Майбутнє Молдови та України – в ЄС, але змінювати правила – це не той шлях, яким слід іти,
– підкреслив Схооф.
Політик зазначив, Нідерланди залишаються відданими Копенгагенським критеріям, які передбачають принцип одностайності. За його словами, будь-яка зміна правил також вимагатиме одностайної підтримки.
Дік Схооф також вважає, що реальний спосіб просування – посилення тиску на Угорщину, яка блокує переговори.
В очах Зеленського кожна затримка означає, що Європейський Союз трохи віддаляється,
– сказав прем'єр-міністр.
Він додав, що вже пояснив аргументи президенту України й "безсумнівно зробить це ще кілька разів найближчим часом.
Коли розпочнуться переговори про вступ до ЄС?
Голова Європарламенту Роберта Мецола 2 жовтня заявила, що перемовини про вступ України та Молдови до Європейського Союзу мають початися до кінця цього року.
За її словами, розширення ЄС вигідно як йому, так і державам-кандидатам. Мецола підкреслила, що це "не благодійність", і що це "зробить нас більш захищеними" та "дасть нам більше стратегічного контролю".
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв'ю 24 Каналу також розповіла, що до кінця 2025 року технічно можливо відкрити всі шість кластерів у переговорах з Україною.