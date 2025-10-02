Про це Марта Кос розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чи є прогрес у процесі євроінтеграції?

Марта Кос пояснила, що Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу. Це означає, що вже відбулися всі шість необхідних процесів.

Отже, перший кластер готовий до відкриття. Це думка Європейської Комісії, і я думаю, що незабаром усі кластери, а я оптимістично налаштована, цього року також будуть відкриті,

– підкреслила єврокомісарка.

За її словами, відкриття першого кластера означає, що Україні довелося підготувати три дуже важливі дорожні карти. Вони стосуються верховенства права, державного управління та демократичних інститутів, а також плану дій.

Кос додала, що після відкриття кластерів розпочнеться робота за кожним напрямом, щоб адаптувати українське законодавство до європейських стандартів. Це вимагатиме від України проведення значної кількості необхідних реформ.

Я сповнена захоплення, особливо тому, що, знаєте, переговорний процес складний навіть для країн, які живуть у мирі, мають час і всі ресурси, але ви готові це робити в таких умовах,

– підкреслила посадовиця.

У єврокомісарки також запитали, які ключові кроки має зробити Україна, щоб відновити повну довіру Європейського Союзу після скандального закону щодо НАБУ та САП.

У відповідь Марта Кос наголосила, що довіра – це те, що допомагає отримати доброзичливість і готовність країн-членів супроводжувати Україну в процесі євроінтеграції.

Так, те, що сталося 22 липня, було кроком назад. Це було частково виправлено, але ще не повністю. Боротьба з корупцією буде одним із найважливіших стовпів у першому кластері, який ми називаємо основним, тому що він настільки фундаментальний,

– зазначила вона.

Наразі триває процес залучення приватних інвесторів для відбудови країни, адже коштів ЄС чи державних ресурсів буде недостатньо – йдеться про понад 500 мільярдів. За словами Марти Кос, інвестори прийдуть лише тоді, коли матимуть юридичну впевненість у безпеці своїх вкладень, зокрема у незалежності судових рішень.

Коли можуть розпочатися перемовини про вступ до ЄС?