Про що говорила Урсула фон дер Ляєн?

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Якщо ми й далі вважаємо, що Україна – це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро,

– заявила фон дер Ляєн.

Згідно з її слів, це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. До того ж це дасть змогу Європейському Союзу отримати користь від цієї технології.

Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європа повинна "дати сильну та єдину відповідь на вторгнення російських дронів на наші кордони".

Саме тому ми запропонуємо негайні заходи для створення "стіни дронів" у рамках ініціативи Eastern Flank Watch. Ми маємо рухатися вперед разом з Україною та НАТО,

– додала глава Єврокомісії.

Цікаво! Всі ці заяви були зроблені під час спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у вівторок у Брюсселі перед початком безпекового засідання Колегії Європейської комісії.

Що ще повідомила очільниця Єврокомісії?

Посадовиця наголосила на важливості посилення військової допомоги. Про це пише Суспільне.

Зокрема фонд дер Ляєн акцентувала на впровадженні проєкту "Східний фланг" та нагадала, що за останні 1 000 днів Росія окупувала лише 1% території України.

Вона також відзначила останні кроки для посилення європейської оборони: інструмент SAFE та Білу книгу оборони. Згідно з її слів, подальші кроки лідери обговорять на неформальному саміті ЄС у Копенгагені.

Що ще відомо про допомогу Україні?