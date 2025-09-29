Що відомо про новий пакет допомоги Україні?

Кошти спрямують на зимову допомогу Україні, пише 24 Канал з посиланням на посольство Швеції в Україні у соцмережі Х.

Час готуватися до зими – ще 1,1 мільярда крон від Швеції у новому гуманітарному пакеті,

– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що вона передбачені для найнагальніших потреби України:

енергетика; відбудова; розмінування; багато іншого.

Зауважте! Міністр розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса заявив, що слід зміцнювати стійкість України у кожен спосіб.

Що увійде у пакет допомоги?

Зокрема на сайті шведського уряду пояснили, куди та скільки коштів спрямують.Так Фонд підтримки енергетики України Energy Community Ukraine Energy Support Fund отримує 450 мільйонів крон для покриття енергетичних потреб України напередодні та під час зими, зокрема для виробництва енергії та ремонту критичної інфраструктури.

Фонд Світового банку з відновлення України (URTF) отримує 385 мільйонів крон на ремонт енергетичної та житлової інфраструктури, підтримку біженців, а також для посилення адміністративної спроможності країни та здатності надавати суспільні послуги. 100 мільйонів крон виділяється на розмінування, прибирання воєнних уламків та економічне відновлення у замінованих районах, з яких 50 мільйонів крон отримає Програма розвитку ООН (UNDP), а ще 50 мільйонів крон буде розподілено через Sida. 30 мільйонів крон спрямовуються на підтримку незалежних медіа в Україні, з них 15 мільйонів крон отримає Празький центр, а ще 15 мільйонів крон – Sida для подальшого розподілу. 25 мільйонів крон виділяється на посилення правового сектору України. 10 мільйонів крон спрямовується на професійну освіту у сфері логістики та транспорту України з метою зміцнення ринку праці.

Зокрема Всесвітня продовольча програма (WFP) отримує 50 мільйонів крон для продовження постачання гуманітарної продовольчої допомоги. Водночас Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) отримує 30 мільйонів крон на підтримку 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) отримує 25 мільйонів крон для допомоги дітям і сім’ям у прифронтових районах, а Фонд народонаселення ООН (UNFPA) – 20 мільйонів крон для посилення материнської охорони здоров’я та забезпечення умов для сексуального і репродуктивного здоров’я жінок.

Зверніть увагу! Окремо 20 мільйонів крон зі шведських коштів спрямовуються організації "Save the Children" ("Врятуйте дітей") для допомоги переважно українським дітям та їхнім сім’ям.

Що ще відомо про допомогу від Швеції?