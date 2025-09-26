Як Румунія хоче виробляти дрони з Україною?

Спільне виробництво безпілотників Румунія хоче проводити у рамках проєкту, який фінансуватиметься через ініціативу Євросоюзу SAFE, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Румунія, яка є членом ЄС і НАТО, має сухопутний кордон з Україною довжиною 650 кілометрів.

Тому протягом останніх двох років, відколи Москва почала атакувати українські через Дунай з румунського боку, російські дрони неодноразово порушували повітряний простір країни.

Уламки російських безпілотників падали на територію Румунії понад 20 разів.

Тому Бухарест робить ставку на співпрацю з Україною, чия технологія дронів "була випробувана у масштабних бойових умовах".

Нам потрібна сильніша протиповітряна оборона, її майже ні в кого немає. Поки цього не буде, оборона залишатиметься асиметричною з величезними витратами на ППО, які можна покрити лише на рівні НАТО,

– повідомили виданню у Міноборони Румунії.

На програму SAFE від ЄС Румунія матиме 16,6 мільярда євро (або 19,4 мільярда доларів). За словами прем’єр-міністра Іліє Болоджана, ці кошти щороку забезпечать військові закупівлі приблизно на 1% від ВВП протягом 5 років.

Важливо! SAFE (Security Action for Europe) – це ініціатива Європейського Союзу, спрямована на зміцнення обороноздатності Європи шляхом фінансування закупівель військової техніки та технологій. Вона передбачає надання державам-членам, Україні та іншим країнам з оборонними угодами з ЄС пільгових кредитів на загальну суму до 150 мільярдів євро. Механізм SAFE є частиною стратегії ReArm Europe (тепер Readiness 2030), яка була представлена президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у березні 2025 року та має на меті мобілізувати понад 800 мільярдів євро для зміцнення оборонної спроможності Європи.

Як Україна хоче виробляти дрони разом з ЄС?

Україна також прагне розвивати виготовлення безпілотників разом з Європою. Зокрема, про це говорив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із главою Фінляндії Александром Стуббом у Києві.

Український президент додав, що Україна відкрита до спільних проєктів із виробництва дронів-перехоплювачів.

Зеленський наголосив, що до цього потрібно підійти якнайшвидше, уникаючи будь-яких бюрократичних перепон.

Що відомо про російські безпілотники в Румунії?