Скільки Німеччина витратить на оборону?

Одним із пріоритетів бюджету Німеччини на 2026 рік стане подальше посилення обороноздатності країни для протидії зростаючій загрозі з боку Кремля. Про це заявив у вівторок, 23 вересня, міністр фінансів Ларс Клінгбайль, представляючи документ у парламенті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Повітряний простір НАТО порушується не за 600 кілометрів від нас. Путін випробовує НАТО. Ніхто не вірить, що це сталося випадково,

– зазначив Клінгбайль, говорячи про вторгнення дронів до Польщі, Румунії а Естонії.

Через ці загрози правляча коаліція Німеччини пообіцяла перетворити Бундесвер на найсильнішу армію Європи. Тому вона звільнила витрати на оборони від обмежень на державні запозичення.

Бюджет на армію у 2026 році досягне рекордного обсягу від часів Холодної війни – 106 мільярдів євро, або 128 мільярдів доларів.

Ми припиняємо багаторічну політику економії для Бундесверу. Німеччина посилає чіткий сигнал: ми надійний партнер НАТО і дотримуємося своїх зобов’язань перед альянсом,

– наголосив міністр фінансів.

Загальний фінансовий план Клінгбайля на 2026 рік передбачає рекордні інвестиціі другий поспіль рік, які складуть майже 127 мільярдів євро (близько 115 мільярдів євро у 2025 році).

Згідно з даними Міністерства фінансів, з урахуванням основного бюджету та спеціальних фондів на оборону й інфраструктуру, чистий обсяг нових запозичень, за прогнозами, зросте до майже 175 мільярдів євро (143 мільярдів євро цього року).

Зауважимо, що Німеччина може дозволити собі збільшити запозичення, оскільки її борг у розмірі близько 65% від ВВП є найнижчим серед країн "Великої сімки".

Важливо! Ще минулого року німецькі видання писали, що в Німеччині почалася підготовка до можливого воєнного конфлікту з Росією. За даними Allgemeine Zeitung, в німецькій армії розпочали реалізувати стратегічний документ "План операції "Німеччина". У ньому нібито міститься близько 1 000 сторінок інструкцій на випадок бойових дій.

