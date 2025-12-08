Можна було б уявити, що німецьку молодь викликали до зброї. Але ні – їх просять лише пройти облік. Заповнити анкету. З'явитися на медкомісію. Цього виявилося достатньо, щоб тисячі людей відчули, ніби на їхні плечі поклали тягар, не сумісний зі свободою. Про це пише Юрій Федоренко, інформує 24 Канал.

Як Німеччина сама запрошує ворога до себе?

Сама необхідність законопроєкту давно перезріла. У країні з населенням 85 мільйонів – лише 182 тисячі військових. Це рівень мирної дрімоти, а не відповідь держави, що стоїть на краю небезпечної епохи.

За стандартами НАТО Німеччина має бути готова за десять років виставити майже півмільйона військовослужбовців. Де їх взяти, якщо навіть слово "облік" викликає у молоді паніку?

Що нам каже цей парадокс? Те, що значна частина європейців досі живе у світі, де немає війни. Де війна – сюжет серіалу, а не реальність. Де простий громадянський обов'язок виглядає як зазіхання на священні свободи. Але реальність – інша. Вона б'є у двері Європи набагато гучніше, ніж мітинги під Бундестагом.

Бо всього за три дні до протестів кремлівський диктатор заявив: "Якщо Європа захоче з нами воювати – ми готові просто зараз". Він додав натяк, від якого мав би мороз піти шкірою кожного європейця: мовляв, якщо Європа спробує чинити опір, дуже швидко настане момент, коли "розмовляти вже не буде з ким". Це не карикатурна бравада. Це пряма погроза апарату смерті, що володіє ядерним арсеналом.

Чи чула це німецька молодь, яка протестує проти медкомісії? Навряд чи. Вони не живуть у світі загроз. У них – шкільні дебати, студентські парламентські ігри, активізм навколо місцевих проблем. Але політика – це не дисципліна в університеті. Це стихія, яка приходить сама. Навіть якщо ти не шукаєш її – вона прийде за тобою.

А тим часом агресор давно стоїть на європейському порозі. Він витер ноги об Гельсінські угоди 1975 року, розтрощив Вестфальську систему суверенітету від 1648-го. Він руйнує саму ідею кордонів. Чи знає це європейська молодь? Чи хоч раз чула ці слова? Чи розуміє, що похід "на Берлін" чи "на Варшаву" перестає бути історичною метафорою і дедалі більше нагадує реальну загрозу?

На тлі цього протести проти медкомісії виглядають як запрошення ворогу: приходь, ми все одно не готові.

Якщо Росія не нападе на Німеччину, то це буде заслуга ЗСУ

Хоча не все так безнадійно. Європа – це не лише школярі та студенти. На рівні урядів, спецслужб і експертних спільнот розуміння загрози є. Власне, сам законопроєкт у Німеччині – це доказ того, що Європа прокидається.

Але до простих людей достукатися важко. Вони воліють жити так, ніби війна – це щось неможливе, неймовірне, далеке. Таке світосприйняття – найкращий подарунок російській пропаганді, яка роками розмивала європейську волю, готуючи ґрунт для нового удару.

Поки що Європа слабка. Це треба визнати чесно. Але у світі є сила, яка сьогодні реально захищає європейські цінності. Ця сила – Сили оборони України.

Якщо протягом найближчих двох – трьох років Росія не нападе на Європу, це буде не німецька заслуга і не французька. Це буде заслуга українських воїнів, які щодня і щоночі б'ють російського ката.

Україна зараз – не просто форпост Європи. Вона – її щит і меч. Ми віримо: настане день, коли Європа стане сильною. Коли українці разом з іншими європейцями покладуть край останній колоніальній імперії на карті світу. Це станеться – рано чи пізно. Ми все одно будемо рухати історію вперед.