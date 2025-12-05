Протести організувала ініціатива "Schulstreik gegen Wehrpflicht" ("Шкільний страйк проти призову"). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel та Tagesschau.

Яка причина протестів у Німеччині?

Парламент Німеччини ухвалив реформу армії, яка передбачає збільшення чисельність війська до 260 тисяч військових та розширення резерву на ще 200 тисяч військових, щоб у разі загрози мати можливість залучити їх.

Згідно з реформою, з липня 2027 року всі німецькі юнаки зобов'язані проходити медичну комісію, починаючи з тих, хто народився у 2008 році. Щороку цю її проходитимуть приблизно 300 тисяч молодих людей.

Водночас вже з 2026 року ті особи, які досягли 18-річного віку, повинні заповнити анкету і відповісти на запитання про фізичну підготовку та готовність долучитися до лав. Також можливий "призов за потребою".

Що відомо про акції?

Замість того щоб іти на уроки, школярі вийшли на вулиці, протестуючи проти вищезгаданої реформи. Демонстрації відбулися не тільки у великих містах, а й у багатьох невеликих населених пунктах країни.

Федеральна студентська конференція закликала школи звільнити учнів від занять для участі в запланованих протестах проти призову на військову службу. Попри це, на такий заклик погодились не всі школи.

О 10:00 почалися демонстрації у Дрездені, Гамбурзі, Шверині та інших містах. Зокрема, в Ерфурті зранку у п'ятницю на Театральній площі зібралися кілька сотень молодих людей, а також батьки та інші дорослі.

За даними правоохоронців, у Берліні з 12:00 зібралося близько 3 тисяч осіб і пройшли маршем районом Кройцберг. Багато хто мав у руках плакати, вони скандували гасла проти військової служби в Бундесвері.



Протести у Берліні / Фото AP, Markus Schreiber

Як відреагувала влада?

За даними Tagesschau, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи масові протести, назвав такі дії з боку молоді "чудовими". У своїй промові перед Бундестагом він відмовився критикувати протестувальників.

Вони продемонстрували зацікавленість та відданість студентів, а також те, що вони "знають, що стоїть на кону",

– сказав він.

