Так, у Німеччині з початку 2025 року на 50 відсотків зріс попит на окремі види засобів захисту на випадок надзвичайних ситуацій. Йдеться про приватні бункери, передає 24 Канал із посиланням на Bild.

Що відомо про зростання інтересу до бункерів в Німеччині?

Справжній "бункерний бум" можна було спостерігати після нальоту російських дронів на Польщу. Про це каже техдиректор компанії BSSD Defence, яка будує бункери по всій Німеччині.

30 відсотків від усіх покупців становлять компанії та орендодавці.

Сьогодні близько 10% новобудов у Німеччині зводять з бункерами. Вартість приватного бункера може варіюватися від 30 до 50 тисяч євро.

Мюнхенський центр, що займається укриттями, також підтвердив зростання попиту на бункери, особливо після інциденту у Польщі.

Що відомо про російські провокації проти країн НАТО?