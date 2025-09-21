Про те, яка ймовірність того, що Альянс вирішить збивати російські літаки, які порушують його повітряний простір, у публікації для The Sunday Times розмірковує журналіст Марк Урбан, передає 24 Канал.

Чи буде НАТО збивати російські літаки?

На думку Урбана, в НАТО усвідомлюють, що Володимир Путін навмисне посилює провокації проти Заходу, аби показати безсилля Альянсу, а також неминучість його зіткнення з Росією.

Відповідь на питання, чому ж російські літаки не збили над Естонією, ховається у правилах НАТО, а точніше у трактуванні ними понять "ворожий акт" і "ворожий намір".

На "ворожий акт" можна відповісти силою, а на "ворожий намір" – ні. Маршал авіації Грег Бегвелл зауважив, що Путін чудово знав, що заліт російських винищувачів в Естонію Альянсу буде важко розцінити як "ворожий акт".

Відомо, що прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал закликав організувати зустріч військових керівників НАТО наступного тижня, щоб обговорити зміну правил. Засідання відбудеться у Бельгії. Ключовим моментом може стати нове трактування поняття "ворожий намір".

Зауважимо, що прихильники жорсткої реакції на витівки росіян наводять приклад Туреччини. У 2015 році країна збила російський бомбардувальник, який порушив її повітряний простір. Тоді Москва висловила незадоволення, але інцидент не переріс у масштабний конфлікт.

Серед тих, хто закликає збивати російські літаки, – чеський президент Петр Павел.

Втім, за словами Марка Урбана, більшість членів Альянсу виступають за обережні дії з огляду на ризик прямого військового зіткнення з Росією та небажання адміністрації Дональда Трампа йти на ескалацію.

Що відомо про вторгнення російських літаків в Естонію?