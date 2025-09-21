Про це інформує 24 Канал з посиланням на брифінг Трампа.

Чому США не зробили заяву щодо літаків Росії над Естонією?

Розмовляючи із журналістами після вечері в маєтку Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноні, Трамп відповів на питання про те, якою буде його відповідь Росії у зв'язку з ситуацією в Естонії.

"Я не поінформований про Естонію", – заявив президент США.

Однак напередодні на брифінгу в Овальному кабінеті глава Білого дому говорив, що інцидент зі вторгненням російських літаків у повітряний простір Естонії може викликати проблеми.

"Мені не подобається, коли таке стається. Це може викликати великі проблеми. Я скоро отримаю звіт про цю подію", – сказав лідер Сполучених Штатів.

В ефірі 24 Каналу політолог Олег Саакян зазначав, що судячи з такої реакції, складається враження, що Трамп досі вірить у можливість домовитися з Росією.

